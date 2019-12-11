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شؤون فلسطينية

مصرع مواطن إثر حادث سير وقع بمدينة نابلس

مصرع مواطن إثر حادث سير وقع بمدينة نابلس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
لقي مواطن فلسطيني مصرعه، مساء اليوم الأربعاء، إثر حادث سير وقع في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقالت الشرطة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن المواطن بسام إحسان علي جاد الله (52 عاماً)، من سكان مدينة نابلس لقي مصرعه، وأصيب آخر بحادث سير وقع مساء اليوم الأربعاء بالقرب من مخيم العين غربي المدينة.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: إن الشرطة أُبلغت بوقوع حادث سير وصل على إثره المواطن جاد الله من نابلس للمشفى متوفياً، وعلى الفور تحرك خبير الحوادث للمكان لاتخاذ الإجراءات القانونية  .

وأكد ارزيقات بأن الشرطة تحفظت على السائق وباشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتفاصيل وقوعه.


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