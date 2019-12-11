مقتل نحو 69 جندياً في هجوم مسلح في النيجر

جنود في النيجر - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

لقي نحو 60 جندياً على الأقل، مصرعهم، اليوم الأربعاء، في هجوم مسلح على ثكنة عسكرية في النيجر.



ونقلت وكالة (فرانس برس) عن مصدر أمني قوله: إن "هجوماً مسلحاً، استهدف أحد معسكرات جيش النيجر في منطقة حدودية مع مالي، أسفر عن مقتل 60 شخصاً على الأقل".



وأضاف المصدر "المسلحون فجّروا المعسكر بواسطة صواريخ وقذائف هاون، بينما تسبب انفجار العتاد والذخيرة بارتفاع أعداد القتلى"، وفق ما نقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية.



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طالب في الرابع من الشهر الجاري، القادة الأفارقة بالإجابة بصورة واضحة، وإبداء الرغبة في الوجود العسكري في الساحل.