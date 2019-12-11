إدارة جامعة بيرزيت تُعلن استئناف الدراسة يوم غدٍ الخميس

جامعة بيرزيت

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت إدارة جامعة بيرزيت، عن استئناف التدريس كالمعتاد في الجامعة يوم غد الخميس، وذلك من أجل منح الفرصة للحوار بين إدارة الجامعة والطلبة.



وكانت إدارة الجامعة في مدينة رام الله، أصدرت بياناً صحفياً اليوم الأربعاء، أعلنت فيه عقد اجتماع طارئ، وإخلاء الجامعة بشكل فوري.



وقال البيان، حسب ما نشرت الجامعة على صفحتها الرسمية بـ (فيسبوك): "عقد مجلس الجامعة اجتماعاً طارئاً اليوم الأربعاء، وذلك بعدما قامت به مجموعة من الطلبة من تحطيم وتكسير مدخل الجامعة الغربي، وما رافق ذلك من عنف".



وأضاف البيان: "مجلس الجامعة، يرى أن هذا العمل يخالف أنظمة وقوانين الجامعة، وقرارات إدارتها، لما له من تداعيات على سلامة الطلبة والعاملين ومجتمع الجامعة، وقد قرر مجلس الجامعة، إخلاء الجامعة من الطلبة على وجه السرعة، وحتى إشعار آخر".