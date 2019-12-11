نتنياهو يشن هجوماً حاداً على حزب (أزرق أبيض)





وصادقت الهيئة العامة لـ (كنيست) بالقراءة التمهيدية قبل ظهر اليوم على مشروع القانون القاضي بحلها، وبإجراء الانتخابات في الثاني من آذار/ مارس المقبل.





ويتعين على النواب، إقرار ذلك بالقراءات الثلاث، حتى منتصف هذه الليلة.

رام الله - دنيا الوطنشنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هجوماً حاداً على حزب (أزرق أبيض) على خلفية فشل الأحزاب الإسرائيلية بتشكيل ائتلاف حكومي.وقال عبر موقع التواصل (تويتر): "في الساعات القليلة الماضية خرج (أزرق أبيض) بفيضان من الكذب الإعلامي، إنهم يريدون إخفاء حقيقة أنهم فعلوا كل ما بوسعهم لتجنب تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة من أجل ضم وادي الأردن، وتطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة".وأضاف: "حاولوا بذل كل ما في وسعهم؛ لتشكيل حكومة أقلية مع مؤيدي الإرهاب، أيمن عودة، وأحمد الطيبي، وفشلوا أيضًا، لقد فرضوا علينا انتخابات جديدة غير ضرورية، ولمنع تكرار ذلك مرة أخرى، هناك شيء واحد فقط، يجب فعله، وهو الفوز، والفوز الكبير، وهذا ما سنفعله".وتنقضي منتصف هذه الليلة المهلة القانونية لتشكيل الحكومة، فإذا لم يطرأ أي تطور مفاجئ تُحل (كنيست) ويتم الإعلان عن انتخابات جديدة.