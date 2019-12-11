العوض لـ"الحية": اجتماعات قمة كوالالامبور برتوكولياً تشارك فيها الدول وحماس ليست دولة

رام الله - دنيا الوطنوجّه عضو المكتب السياسي لحزب (الشعب) الفلسطيني، وليد العوض، رسالة إلى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، بشأن تصريحات للأخير، حول مشاركة وفد من حماس في قمة إسلامية بماليزيا.وقال العوض في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "تنويه ضروري: الأخ خليل الحية، يقول ‘ن حماس ستشارك في مؤتمر قمة كوالالامبور بوفد رفيع، أرجو ألا يكون ذلك دقيقاً".وتابع: "أخي أبو أسامة أرجو استدراك ذلك، منعًا لأي التباس، خاصة وأنك تدرك أن اجتماعات القمة برتوكولياً، تشارك فيها الدول، وحركة حماس ليست دولة".وكشف الحية في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن حركته ستشارك في مؤتمر قمة "كوالالامبور" الإسلامية، بوفد رفيع من أعضاء المكتب السياسي.ووفق وسائل إعلام عربية، فإن خمس دول ستشارك في قمة كوالالامبور، وهي قطر وتركيا وماليزيا وباكستان وأندونيسيا.