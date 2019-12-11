شاهد: الاحتلال يقتحم مدينة البيرة

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مدينة البيرة، وتمركزت في منطقة الخدمات الطبية، ما أدى لاندلاع مواجهات.ويذكر أن شابين أصيبا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط مساء أمس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال اندلعت عقب اقتحام المنطقة الصناعية في المدينة.