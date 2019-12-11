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شؤون فلسطينية

اعتقال مواطنة واندلاع مواجهات في قرية بيت دقو شمال غرب القدس

اعتقال مواطنة واندلاع مواجهات في قرية بيت دقو شمال غرب القدس
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المواطنة زكية علي حسين (30 عاما) من قرية بيت دقو شمال غرب القدس، بعد استدعائها للتحقيق.

وأفاد سعيد يقين، وهو مواطن من القرية، بأن اعتقال المواطنة زكية جاء بعد اعتقال زوجها مؤخرا، بحسب (الوكالة الفلسطينية الرسمية).

وأشار إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا القرية مساء اليوم، وداهموا نحو 12 منزلا ونكلوا بساكنيها، ما أدى لاندلاع مواجهات، مضيفا أن ممارسات الاحتلال في القرية تندرج في إطار التضييق على أهالي قرى شمال غرب القدس بإقامة حواجز عسكرية قرب قرى بدو وبيت إكسا والجديرة.

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