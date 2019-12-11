فلسطين توقع مشروع تبادل المعارف والخبرات لتطوير سلسلة إنتاج الخضروات في موريتانيا





رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الزراعة الاستاذ رياض عطاري وفي اعقاباختتام اعمال ومداولات البعثة الفلسطينية المشتركة التي تضم خبراء من وزارة الزراعة والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى الجمهورية الاسلامية الموريتانية، انه قد تم الاتفاق على تفاصيل تنفيذ مشروع تبادل المعارف والخبرات بين فلسطين وموريتانيا بالاعتماد على مقاربة نقل الخبرات الفلسطينية المتميزة لدعم القدرات المحلية الموريتانية في سلسلة القيمة للخضروات وتطويرها، حيث تتلخص مكونات وانشطة المشروع في دعم الانتاج والانتاجية والتمويل والتسويق والسياسات والاستراتيجيات الوطنية .كما ستستفيد وزارة التنمية الريفية الموريتانية من هذا البرنامج العام من خلال تعزيز منهجية تدريب المدربين والمدربات وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لمواكبة تطوير سلسلة الانتاج وبناء قدرات المنظمات المهنية المحلية الفاعلة في مجال انتاج وتسويق الخضروات، وخلق فريق فني متخصص من الكفاءات الوطنية المورتانية القادرة على نقل التجربة وتطويرها وتوطينها، وبناء القدرات الفنية للكوادر الموريتانية، واقامة النماذج الانتاجية للزراعات المحمية والمكشوفة وكذلك دعم قدرات المؤسسات التعاونية والرسمية.وقد جاء التوقيع على هذا المشروع كثمرة للتعاون الوثيق بين فلسطين وموريتانيا والبنك الاسلامي للتنمية وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية بالانفتاح والتعاون مع الدول العربية وبما يخدم التكاملية بين فلسطين والدول العربية.ويهدف المشروع الى تعزيز مساهمة القطاع الزراعي الموريتاني في الدخل القومي والأمن الغذائي في موريتانيا وفق النهج والقواعد والآليات المعمول بها في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتسهيل التعاون وتبادل الخبرات فيما بين بلدانمنظمة التعاون الاسلامي في برنامج (جنوب – جنوب). كما يهدف الى تطوير سلسلة انتاج الخضروات بالاستفادة من الخبرة الفلسطينية وتطوير منظومة عصرية لانتاج وتسويق الخضروات ودعم الاطار المؤسساتي لسلسلة انتاج وتسويق الخضروات ومواكبة مبادرات لخلق وحدات انتاج لصالح المزارعين، ودعم تحويل وتسويق المنتجات الزراعية لصالح التعاونيات النسائية الموريتانية.وتجدر الاشارة الى ان وزارة الزراعة الفلسطينية وبالتنسيق والتعاون الكاملين مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ستعمل على تنفيذ مشروع تبادل المعارف والخبرات لتطوير سلسلة إنتاج الخضروات فيموريتانيا بما يعزز التعاون الثلاثي ويحقق المصالح المشتركة.