"المكتب الحركي للصحفيين" بإقليم غرب غزة يزور الزملاء سكيك والمدهون ونصر

كما تم زيارة الزميل الصحفي خالد المدهون بمناسبة المولود الجديد





وشارك في الزيارات الاخوة من المكتب الحركي المركزي والمكتب الحركي الفرعي للصحفيين _إقليم غرب غزة والاخوة في المكتب الحركي الفرعي إقليم شمال غزة والاخوة من المكتب الحركي الفرعي اقليم شرق غزة .



وفي نهاية الزيارات تم تقديم درع تقديري للزملاء.























رام الله - دنيا الوطننظم المكتب الحركي الفرعي للصحفيين بإقليم غرب غزة،امس الثلاثاء ، زيارات للزملاء الصحفيين.وشملت الزيارات الزميل الصحفي صلاح سكيك بمناسبة حفل زفافه وتقديم التهاني والتبريكات له،وشملت الزيارة الزميل الصحفي حسام نصر بمناسبة زفاف نجله محمد وتقديم التهاني والتبريكات.