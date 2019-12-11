"المكتب الحركي للصحفيين" بإقليم غرب غزة يزور الزملاء سكيك والمدهون ونصر
رام الله - دنيا الوطن
نظم المكتب الحركي الفرعي للصحفيين بإقليم غرب غزة،امس الثلاثاء ، زيارات للزملاء الصحفيين.
وشملت الزيارات الزميل الصحفي صلاح سكيك بمناسبة حفل زفافه وتقديم التهاني والتبريكات له، كما تم زيارة الزميل الصحفي خالد المدهون بمناسبة المولود الجديد .
وشملت الزيارة الزميل الصحفي حسام نصر بمناسبة زفاف نجله محمد وتقديم التهاني والتبريكات.
نظم المكتب الحركي الفرعي للصحفيين بإقليم غرب غزة،امس الثلاثاء ، زيارات للزملاء الصحفيين.
وشملت الزيارات الزميل الصحفي صلاح سكيك بمناسبة حفل زفافه وتقديم التهاني والتبريكات له، كما تم زيارة الزميل الصحفي خالد المدهون بمناسبة المولود الجديد .
وشملت الزيارة الزميل الصحفي حسام نصر بمناسبة زفاف نجله محمد وتقديم التهاني والتبريكات.
وشارك في الزيارات الاخوة من المكتب الحركي المركزي والمكتب الحركي الفرعي للصحفيين _إقليم غرب غزة والاخوة في المكتب الحركي الفرعي إقليم شمال غزة والاخوة من المكتب الحركي الفرعي اقليم شرق غزة .
وفي نهاية الزيارات تم تقديم درع تقديري للزملاء.
وفي نهاية الزيارات تم تقديم درع تقديري للزملاء.
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