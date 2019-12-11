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  • الشرطة والنيابة العامة تحققان بوفاة مواطن وجد معلقاً بسقف منزله بنابلس

شؤون فلسطينية

الشرطة تحقق بوفاة مواطن وجد معلقاً بسقف منزله بنابلس

الشرطة تحقق بوفاة مواطن وجد معلقاً بسقف منزله بنابلس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
باشرت الشرطة والنيابة العامة بنابلس التحقيق بوفاة مواطن 38 عاماً من بلدة عورتا الذي وجد معلقاً بسقف غرفة في منزله جنوب نابلس.


وقالت الشرطة في بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: 
أن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاُ عن وجود مواطن معلقاُ بإحدى غرف منزله وعلى الفور تحركت دورية مركز شرطة عقربا وتحفظت على الجثمان ومكان تواجده وتم اعلام  النيابة العامة والطبيب الشرعي وبوشر بالكشف على الجثمان ومكان تواجده.

وأضافت الشرطة ان النيابة العامة قررت إحالة الجثمان لمعهد الطب الشرعي بجامعة النجاح الوطنية للتشريح ومعرفة الأسباب المباشرة للوفاة.

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