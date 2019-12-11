عاجل

  • الشرطة والنيابة العامة تحققان بوفاة مواطن وجد معلقاً بسقف منزله بنابلس

شؤون فلسطينية

المجلس الثقافي البريطاني يعقد ورشة حول "مهارات التعليم في القرن 21"

المجلس الثقافي البريطاني يعقد ورشة حول "مهارات التعليم في القرن 21"
رام الله - دنيا الوطن
عقد المجلس الثقافي البريطاني، مؤخراً، في عمان ورام الله، ورشتين تدريبيتين بعنوان "مهارات التعليم في القرن 21"، إستهدفت 57 أكاديميًا من المدرسين والتربويين ورؤساء أقسام من 13 جامعة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

هدفت الورشة إلى تمكين الطاقم الأكاديمي في الجامعات الفلسطينية من إستخدام مهارات العصر، ضمن الإستعداد لإطلاق المرحلة التجريبية من البرنامج التدريبي في مهارات التعليم للقرن 21 في شباط من العام 2020، الذي يندرج تحت إطار برنامج @Palestine الذي يستهدف تمكين طلبة الجامعات وتهيئتهم لدخول سوق العمل وإكسابهم مهارات أساسية قد تساعدهم في إستثمار فرص التوظيف بعد التخرج أو فتح آفاق ومجالات عمل غير تقليدية.

أتاح هذا التدريب الذي إستمر لثلاثة أيام متتالية الفرصة لمناقشة الخطوات المقبلة ضمن تصميم البرنامج وبلورته بالتركيز على إشراك الطاقم التدريسي في صنع القرار ودراسة الإحتياجات والمشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم العالي الفلسطيني، إلى جانب تعزيز التواصل بين الجامعات وإتاحة الفرصة للحوار المباشر ومناقشة والتحديات والتعاون المشترك.

في تعليقه، قال مدير المجلس الثقافي البريطاني في فلسطين مارتن دالتري "سعيدون بتنفيذ هذه الورشة مع مجموعة مميزة من الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن الجهد لتصميم برنامج تدريبي تفاعلي يُركز على مهارات التعليم في القرن 21 وتلبية إحتياجات الجامعات الفلسطينية".

وبين بأن هذه الورشة تُعد المدخل لإطلاق برنامج (@Palestine)، وهي جزء مهم من جهد يقوم به خبراء من المملكة المتحدة وفلسطين لتطوير التعليم العالي في فلسطين، مشيراً إلى أن هذا التدريب جاء بعد دراسة قام بها المجلس بينت أن اللغة الإنجليزية والمهارات التقنية من أهم العوائق التي يعاني منها الخريجون والتي قد تحول بينهم وبين إيجاد فرص العمل.

إلى ذلك، ركز المدرب والخبير في مجال التعليم، ومؤلف كتاب Unlock الذي تعتمده عدد من الجامعات الفلسطينية، كريس سوتون، على خلق حوار ونقاشات وتدريبات تفاعلية مع المشاركين حول كيفية إستثمار وتنمية مهارات التعليم في القرن 21 بإستخدام الوسائل البصرية، والخروج من الإطار التقليدي والنظري في التدريس، والتركيز على دمج العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل، وتعزيز مهارات الطلبة؛ كالإتصال، والتفاوض، والتحليل، والتفكير، ونقد الأشياء، والبحث، والمشاركة، والإبتكار، والقيادة، وصناعة القرار، وإيجاد الحلول.

وإعتمد المدرب كريس على الأسلوب التفاعلي سواء في إيجاد الحلول ومواجهة التحديات داخل الفصول الدراسية، وكيفية خلق تفاعل مع عدد كبير من الطلبة وإكسابهم المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل في القرن 21. إلى جانب أنشطة متنوعة ومُركزة لإبقاء المشاركين متفاعلين ومتصلين بالتطورات في عصر العولمة والتعليم الرقمي وتفعيل إرتباطهم بمهارات القرن في التعليم وبيئة العمل ووظائف المستقبل بما فيها العمل عبر الإنترنت (أونلاين).

من جهتهم، عبر المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في هذا البرنامج النوعي الأول من نوعه في المنطقة، مشيرين إلى أهمية نقل هذه الخبرات لمعظم الزملاء في الجامعات. فيما أشار البروفيسور محمود حسن الأستاذ، رئيس قسم المناهج والتدريس في جامعة الأقصى في غزة، إلى أن هذا التدريب ركز على محاور أساسية كالتفكير الإبداعي والناقد وحل المشكلات عبر تفعيل التكنولوجيا في العملية التعليمية والتأكيد على أهمية التعليم التشاركي كمهارات أساسية في هذا القرن.

أخبار ذات صلة

اشتية: يجب ربط المساعدات الإنسانية والإغاثية في فلسطين بالعملية التنمية

اشتية: يجب ربط المساعدات الإنسانية والإغاثية في فلسطين بالعملية التنمية

مركز حقوقي إسرائيلي: لا توجد ضحيّة تعجز إسرائيل عن طمس الجريمة بحقها

مركز حقوقي إسرائيلي: لا توجد ضحيّة تعجز إسرائيل عن طمس الجريمة بحقها

&#34;المكتب الحركي للصحفيين&#34; بإقليم غرب غزة يزور الزملاء سكيك والمدهون ونصر

"المكتب الحركي للصحفيين" بإقليم غرب غزة يزور الزملاء سكيك والمدهون ونصر

الشرطة تحقق بوفاة مواطن وجد معلقاً بسقف منزله بنابلس

الشرطة تحقق بوفاة مواطن وجد معلقاً بسقف منزله بنابلس

القدس: الاتحاد الأوروبي وألمانيا يوقعان اتفاقيات حيوية للتبرع لـ(أونروا)

القدس: الاتحاد الأوروبي وألمانيا يوقعان اتفاقيات حيوية للتبرع لـ(أونروا)

شرطة جنين تقبض على شخص من يطا بعد اتهامه بالقتل القصد

شرطة جنين تقبض على شخص من يطا بعد اتهامه بالقتل القصد

وزارة المالية تصدر الحساب الختامي التجميعي الموحد للأعوام 2016/2017

وزارة المالية تصدر الحساب الختامي التجميعي الموحد للأعوام 2016/2017

حنا ناصر يطلع ملادينوف على مستجدات ملف الانتخابات العامة

حنا ناصر يطلع ملادينوف على مستجدات ملف الانتخابات العامة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

اشتية: يجب ربط المساعدات الإنسانية والإغاثية في فلسطين بالعملية التنمية

اشتية: يجب ربط المساعدات الإنسانية والإغاثية في فلسطين بالعملية التنمية

&#34;المكتب الحركي للصحفيين&#34; بإقليم غرب غزة يزور الزملاء سكيك والمدهون ونصر

"المكتب الحركي للصحفيين" بإقليم غرب غزة يزور الزملاء سكيك والمدهون ونصر

المجلس الثقافي البريطاني يعقد ورشة حول &#34;مهارات التعليم في القرن 21&#34;

المجلس الثقافي البريطاني يعقد ورشة حول "مهارات التعليم في القرن 21"

شرطة جنين تقبض على شخص من يطا بعد اتهامه بالقتل القصد

شرطة جنين تقبض على شخص من يطا بعد اتهامه بالقتل القصد

وزارة المالية تصدر الحساب الختامي التجميعي الموحد للأعوام 2016/2017

وزارة المالية تصدر الحساب الختامي التجميعي الموحد للأعوام 2016/2017

فلسطين تحصل على عضوية دائمة في أولمبياد العلوم العالمي

فلسطين تحصل على عضوية دائمة في أولمبياد العلوم العالمي

عشراوي تبحث مع مسؤولة سويدية واقع المرأة الفلسطينية وسبل تطوير التعاون

عشراوي تبحث مع مسؤولة سويدية واقع المرأة الفلسطينية وسبل تطوير التعاون

وزيرا الحكم المحلي والعمل يبحثان عدداً من القضايا المشتركة

وزيرا الحكم المحلي والعمل يبحثان عدداً من القضايا المشتركة

منوعات

عمليات التجميل أفسدت جمال زوجة تامر حسني.. وناشطون يعلّقون: &#34;مومياء&#34;

عمليات التجميل أفسدت جمال زوجة تامر حسني.. وناشطون يعلّقون: "مومياء"

ماذا تفعل منى فاروق مع السبكي؟

ماذا تفعل منى فاروق مع السبكي؟

إبنة حليمة بولند تتعرض للتنمر بسبب شكلها

إبنة حليمة بولند تتعرض للتنمر بسبب شكلها

وفاة حصان &#34;شعبان عبدالرحيم&#34; حزنًا عليه

وفاة حصان "شعبان عبدالرحيم" حزنًا عليه

كيم كاردشيان تقاضي طبيباً بسبب مافعله بصورتها

كيم كاردشيان تقاضي طبيباً بسبب مافعله بصورتها

إليسا تُوجه رسالة لإيران

إليسا تُوجه رسالة لإيران

بعد شائعة طلاقهما.. زوجة أحمد السقا تكشف سر رفض والدها الزواج منه

بعد شائعة طلاقهما.. زوجة أحمد السقا تكشف سر رفض والدها الزواج منه

أول تعليق من رغدة على صورة تظهر شيخوختها

أول تعليق من رغدة على صورة تظهر شيخوختها

بعد فيديو الرقص.. ميس حمدان مطلوبة في السعودية

بعد فيديو الرقص.. ميس حمدان مطلوبة في السعودية

شاهد: أحلام تقتحم غرفة راغب علامة.. فماذا أخذت منه؟

شاهد: أحلام تقتحم غرفة راغب علامة.. فماذا أخذت منه؟

عربي

تركيا تُلمّح لعقد اتفاق مع مصر

تركيا تُلمّح لعقد اتفاق مع مصر

كشف سبب غياب أمير قطر عن القمة الخليجية بالرياض

كشف سبب غياب أمير قطر عن القمة الخليجية بالرياض

أمريكا تُوقف تدريب العسكريين السعوديين بعد حادثة &#34;الشمراني&#34;

أمريكا تُوقف تدريب العسكريين السعوديين بعد حادثة "الشمراني"

شاهد: كيف استقبل الملك سلمان رئيس الوزراء القطري بالرياض؟

شاهد: كيف استقبل الملك سلمان رئيس الوزراء القطري بالرياض؟