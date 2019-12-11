شؤون فلسطينية

شرطة جنين تقبض على شخص من يطا بعد اتهامه بالقتل القصد

شرطة جنين تقبض على شخص من يطا بعد اتهامه بالقتل القصد
رام الله - دنيا الوطن
ألقت شرطة محافظة جنين عصر اليوم الأربعاء، القبض على شخص من سكان مدينة يطا، جنوب الخليل، صادراً بحقه مذكرة إحضار بتهمة القتل القصد.

وأفاد العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن قوة من مركز شرطة قباطية تمكنت من القبض على الشخص المطلوب أثناء قيامها بعمل دوريات اعتيادية في البلدة وبالاشتباه به بانتحال اسم وهمي ما دفعهم للتحفظ عليه.

وأضاف: بالبحث والتحري تبيّن بأنه مطلوب لدى النيابة العامة في يطا، وصادر بحقه مذكرة إحضار بتهمة القتل القصد.

وتابع ارزيقات: بأنه تم التحفظ على المتهم تمهيداً لإجراءات نقله وعرضه على النيابة العامة حسب الأصول .

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