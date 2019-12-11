بومبيو يعلن قراراً اتخذته الولايات المتحدة بشأن مقتل خاشقجي

الصحفي السعودي جمال خاشقجي

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن واشنطن فرضت عقوبات على القنصل السعودي السابق، في اسطنبول على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة) القطرية.



من جهة أخرى، قال بومبيو: إن بلاده ستواصل حملة الضغوط القصوى على إيران، مشيراً إلى ان العقوبات التي "فرضناها على إيران ليست موجهة ضد الشعب بل ضد النظام حتى يلتزم بالعمل كدولة طبيعية".



وأكد وزير الخارجية الأمريكي، تنفيذ عقوبات على شركات تساعد على نقل وتهريب السلاح الإيراني.