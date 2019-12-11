نتنياهو أو ساعر.. تحديد موعد انتخابات رئاسة حزب (الليكود)





وأضافت: أنه تم الاتفاق على هذا الموعد خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس مركز (الليكود)، حاييم كاتس.





وأفادت (مكان) أن رئيس الوزراء الإسرائيليي، زعيم الحزب، قرر تعيين الوزير يسرائيل كاتس، رئيسا لحملته الانتخابية.





يشار إلى أن النائب غدعون ساعار، أعلن عن ترشحه في هذه الانتخابات، والتنافس مع نتنياهو على رئاسة الحزب.











رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب (الليكود) ستجرى في الـ 26 من شهر كانون الأول/ديسمبر الحالي.