دولي

نتنياهو أو ساعر.. تحديد موعد انتخابات رئاسة حزب (الليكود)

نتنياهو أو ساعر.. تحديد موعد انتخابات رئاسة حزب (الليكود)
نتنياهو وساعر
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن الانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب (الليكود) ستجرى في الـ 26 من شهر كانون الأول/ديسمبر الحالي. 

وأضافت: أنه تم الاتفاق على هذا الموعد خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس مركز (الليكود)، حاييم كاتس.

وأفادت (مكان) أن رئيس الوزراء الإسرائيليي، زعيم الحزب، قرر تعيين الوزير يسرائيل كاتس، رئيسا لحملته الانتخابية.

يشار إلى أن النائب غدعون ساعار، أعلن عن ترشحه في هذه الانتخابات، والتنافس مع نتنياهو على رئاسة الحزب.




أخبار ذات صلة

بومبيو يعلن قراراً اتخذته الولايات المتحدة بشأن مقتل خاشقجي

بومبيو يعلن قراراً اتخذته الولايات المتحدة بشأن مقتل خاشقجي

الكنيست الإسرائيلي يُصادق على حل نفسه بالقراءة التمهيدية

الكنيست الإسرائيلي يُصادق على حل نفسه بالقراءة التمهيدية

شاهد: لحظة تفجير (446) لغماً قديماً بأرض الأديرة شمال البحر الميت

شاهد: لحظة تفجير (446) لغماً قديماً بأرض الأديرة شمال البحر الميت

شاهد: إسرائيل تُطور صاروخاً جديداً لمهاجمة لبنان وغزة

شاهد: إسرائيل تُطور صاروخاً جديداً لمهاجمة لبنان وغزة

إسرائيل تتهم إيران ببناء نفق عسكري على الحدود السورية العراقية

إسرائيل تتهم إيران ببناء نفق عسكري على الحدود السورية العراقية

ليبرمان يُهاجم نتنياهو بشدة ويصفه بـ &#34;العميل للأثرياء&#34;

ليبرمان يُهاجم نتنياهو بشدة ويصفه بـ "العميل للأثرياء"

ترجيحات بإقرار حل (كنيست) الإسرائيلي اليوم وإجراء انتخابات عامة

ترجيحات بإقرار حل (كنيست) الإسرائيلي اليوم وإجراء انتخابات عامة

شاهد: قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي

شاهد: قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية نيوجيرسي

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

&#34;المكتب الحركي للصحفيين&#34; بإقليم غرب غزة يزور الزملاء سكيك والمدهون ونصر

"المكتب الحركي للصحفيين" بإقليم غرب غزة يزور الزملاء سكيك والمدهون ونصر

المجلس الثقافي البريطاني يعقد ورشة حول &#34;مهارات التعليم في القرن 21&#34;

المجلس الثقافي البريطاني يعقد ورشة حول "مهارات التعليم في القرن 21"

شرطة جنين تقبض على شخص من يطا بعد اتهامه بالقتل القصد

شرطة جنين تقبض على شخص من يطا بعد اتهامه بالقتل القصد

وزارة المالية تصدر الحساب الختامي التجميعي الموحد للأعوام 2016/2017

وزارة المالية تصدر الحساب الختامي التجميعي الموحد للأعوام 2016/2017

فلسطين تحصل على عضوية دائمة في أولمبياد العلوم العالمي

فلسطين تحصل على عضوية دائمة في أولمبياد العلوم العالمي

عشراوي تبحث مع مسؤولة سويدية واقع المرأة الفلسطينية وسبل تطوير التعاون

عشراوي تبحث مع مسؤولة سويدية واقع المرأة الفلسطينية وسبل تطوير التعاون

وزيرا الحكم المحلي والعمل يبحثان عدداً من القضايا المشتركة

وزيرا الحكم المحلي والعمل يبحثان عدداً من القضايا المشتركة

&#34;الخارجية&#34;: الظلم الواقع على شعبنا يُشكك بمصداقية المجتمع الدولي

"الخارجية": الظلم الواقع على شعبنا يُشكك بمصداقية المجتمع الدولي

منوعات

عمليات التجميل أفسدت جمال زوجة تامر حسني.. وناشطون يعلّقون: &#34;مومياء&#34;

عمليات التجميل أفسدت جمال زوجة تامر حسني.. وناشطون يعلّقون: "مومياء"

ماذا تفعل منى فاروق مع السبكي؟

ماذا تفعل منى فاروق مع السبكي؟

إبنة حليمة بولند تتعرض للتنمر بسبب شكلها

إبنة حليمة بولند تتعرض للتنمر بسبب شكلها

وفاة حصان &#34;شعبان عبدالرحيم&#34; حزنًا عليه

وفاة حصان "شعبان عبدالرحيم" حزنًا عليه

كيم كاردشيان تقاضي طبيباً بسبب مافعله بصورتها

كيم كاردشيان تقاضي طبيباً بسبب مافعله بصورتها

إليسا تُوجه رسالة لإيران

إليسا تُوجه رسالة لإيران

بعد شائعة طلاقهما.. زوجة أحمد السقا تكشف سر رفض والدها الزواج منه

بعد شائعة طلاقهما.. زوجة أحمد السقا تكشف سر رفض والدها الزواج منه

أول تعليق من رغدة على صورة تظهر شيخوختها

أول تعليق من رغدة على صورة تظهر شيخوختها

بعد فيديو الرقص.. ميس حمدان مطلوبة في السعودية

بعد فيديو الرقص.. ميس حمدان مطلوبة في السعودية

شاهد: أحلام تقتحم غرفة راغب علامة.. فماذا أخذت منه؟

شاهد: أحلام تقتحم غرفة راغب علامة.. فماذا أخذت منه؟

عربي

تركيا تُلمّح لعقد اتفاق مع مصر

تركيا تُلمّح لعقد اتفاق مع مصر

كشف سبب غياب أمير قطر عن القمة الخليجية بالرياض

كشف سبب غياب أمير قطر عن القمة الخليجية بالرياض

أمريكا تُوقف تدريب العسكريين السعوديين بعد حادثة &#34;الشمراني&#34;

أمريكا تُوقف تدريب العسكريين السعوديين بعد حادثة "الشمراني"

شاهد: كيف استقبل الملك سلمان رئيس الوزراء القطري بالرياض؟

شاهد: كيف استقبل الملك سلمان رئيس الوزراء القطري بالرياض؟