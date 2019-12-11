حنا ناصر يطلع ملادينوف على مستجدات ملف الانتخابات العامة

أطلع رئيس لجنة الانتخابات المركزية، حنا ناصرن حنا منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسك، نيكولاي ملادينوف، على مستجدات الانتخابات العامة.



واستقبل ناصر ملادينوف، في المقر العام للجنة بالبيرة اليوم الأربعاء، في اجتماع حضره المدير التنفيذي للجنة هشام كحيل.





ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، اطلع ناصر الضيف على آخر التطورات المتعلقة بالانتخابات العامة المزمعة، وخاصة فيما يتعلق بردود الفصائل الإيجابي على رسالة الرئيس محمود عباس، وبحث معه الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في سبيل إنجاح الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، لا سيما موضوع مشاركة مدينة القدس في الانتخابات.



رام الله - دنيا الوطن