الثوري الإيراني يوضح تصريحات حول استهداف إسرائيل من لبنان

وقال شريف، وفق (روسيا اليوم): إن تصريحات العميد مرتضى قرباني جرى استنباطها بصورة خاطئة، حيث أنه كان قد طرح الرد على إسرائيل بالأدوات والطاقات المتنوعة المتاحة.



ودعا المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني الإعلام إلى توخي المزيد من الدقة في نقل الأخبار الدفاعية والأمنية.



وكان بوصع قال الثلاثاء في تغريدة عبر "تويتر" إنه "إذا صح ما نسب إلى مستشار رئيس الحرس الثوري الإيراني، فإنه لأمر مؤسف وغير مقبول وتعد على سيادة لبنان الذي تربطه بالجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقة صداقة"، مضيفا أنه "لا يجوز أن تمس استقلالية القرار اللبناني بأي شكل من الأشكال."



يأتي ذلك، بعدما نقل الإعلام تصريحا لمستشار قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء مرتضى قرباني قال فيه إنه "في حال ارتكبت إسرائيل أصغر خطأ تجاه إيران، فإن إيران ستسوي تل أبيب بالتراب انطلاقا من لبنان".



رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، أن تصريحات العميد مرتضى قرباني، بشأن استهداف إسرائيل انطلاقا من لبنان، تم تحريفها.