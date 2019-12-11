عربي

الثوري الإيراني يوضح تصريحات حول استهداف إسرائيل من لبنان

الثوري الإيراني يوضح تصريحات حول استهداف إسرائيل من لبنان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، أن تصريحات العميد مرتضى قرباني، بشأن استهداف إسرائيل انطلاقا من لبنان، تم تحريفها.

وقال شريف، وفق (روسيا اليوم): إن تصريحات العميد مرتضى قرباني جرى استنباطها بصورة خاطئة، حيث أنه كان قد طرح الرد على إسرائيل بالأدوات والطاقات المتنوعة المتاحة.

ودعا المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني الإعلام إلى توخي المزيد من الدقة في نقل الأخبار الدفاعية والأمنية.

وكان بوصع قال الثلاثاء في تغريدة عبر "تويتر" إنه "إذا صح ما نسب إلى مستشار رئيس الحرس الثوري الإيراني، فإنه لأمر مؤسف وغير مقبول وتعد على سيادة لبنان الذي تربطه بالجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقة صداقة"، مضيفا أنه "لا يجوز أن تمس استقلالية القرار اللبناني بأي شكل من الأشكال."

يأتي ذلك، بعدما نقل الإعلام تصريحا لمستشار قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء مرتضى قرباني قال فيه إنه "في حال ارتكبت إسرائيل أصغر خطأ تجاه إيران، فإن إيران ستسوي تل أبيب بالتراب انطلاقا من لبنان".

أخبار ذات صلة

تركيا تُلمّح لعقد اتفاق مع مصر

تركيا تُلمّح لعقد اتفاق مع مصر

كشف سبب غياب أمير قطر عن القمة الخليجية بالرياض

كشف سبب غياب أمير قطر عن القمة الخليجية بالرياض

أمريكا تُوقف تدريب العسكريين السعوديين بعد حادثة &#34;الشمراني&#34;

أمريكا تُوقف تدريب العسكريين السعوديين بعد حادثة "الشمراني"

شاهد: كيف استقبل الملك سلمان رئيس الوزراء القطري بالرياض؟

شاهد: كيف استقبل الملك سلمان رئيس الوزراء القطري بالرياض؟

السجن 15 عاماً لمسؤول جزائري من أركان &#34;نظام بوتفليقة&#34;

السجن 15 عاماً لمسؤول جزائري من أركان "نظام بوتفليقة"

البرلمان العربي يعقد اجتماعاً في مارس المقبل لبحث التحرك ضد إسرائيل

البرلمان العربي يعقد اجتماعاً في مارس المقبل لبحث التحرك ضد إسرائيل

مطالبات بـ &#34;سعودة&#34; سوق للخضار في مكة المكرمة

مطالبات بـ "سعودة" سوق للخضار في مكة المكرمة

أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية بالسعودية

أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية بالسعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

شرطة جنين تقبض على شخص من يطا بعد اتهامه بالقتل القصد

شرطة جنين تقبض على شخص من يطا بعد اتهامه بالقتل القصد

وزارة المالية تصدر الحساب الختامي التجميعي الموحد للأعوام 2016/2017

وزارة المالية تصدر الحساب الختامي التجميعي الموحد للأعوام 2016/2017

فلسطين تحصل على عضوية دائمة في أولمبياد العلوم العالمي

فلسطين تحصل على عضوية دائمة في أولمبياد العلوم العالمي

عشراوي تبحث مع مسؤولة سويدية واقع المرأة الفلسطينية وسبل تطوير التعاون

عشراوي تبحث مع مسؤولة سويدية واقع المرأة الفلسطينية وسبل تطوير التعاون

وزيرا الحكم المحلي والعمل يبحثان عدداً من القضايا المشتركة

وزيرا الحكم المحلي والعمل يبحثان عدداً من القضايا المشتركة

&#34;الخارجية&#34;: الظلم الواقع على شعبنا يُشكك بمصداقية المجتمع الدولي

"الخارجية": الظلم الواقع على شعبنا يُشكك بمصداقية المجتمع الدولي

فلسطين تشارك في المؤتمر العربي الـ 43 لقادة الشرطة والأمن العرب

فلسطين تشارك في المؤتمر العربي الـ 43 لقادة الشرطة والأمن العرب

مستوطنون يعتدون على رعاة أغنام جنوب نابلس

مستوطنون يعتدون على رعاة أغنام جنوب نابلس

منوعات

ماذا تفعل منى فاروق مع السبكي؟

ماذا تفعل منى فاروق مع السبكي؟

إبنة حليمة بولند تتعرض للتنمر بسبب شكلها

إبنة حليمة بولند تتعرض للتنمر بسبب شكلها

وفاة حصان &#34;شعبان عبدالرحيم&#34; حزنًا عليه

وفاة حصان "شعبان عبدالرحيم" حزنًا عليه

كيم كاردشيان تقاضي طبيباً بسبب مافعله بصورتها

كيم كاردشيان تقاضي طبيباً بسبب مافعله بصورتها

إليسا تُوجه رسالة لإيران

إليسا تُوجه رسالة لإيران

بعد شائعة طلاقهما.. زوجة أحمد السقا تكشف سر رفض والدها الزواج منه

بعد شائعة طلاقهما.. زوجة أحمد السقا تكشف سر رفض والدها الزواج منه

أول تعليق من رغدة على صورة تظهر شيخوختها

أول تعليق من رغدة على صورة تظهر شيخوختها

بعد فيديو الرقص.. ميس حمدان مطلوبة في السعودية

بعد فيديو الرقص.. ميس حمدان مطلوبة في السعودية

شاهد: أحلام تقتحم غرفة راغب علامة.. فماذا أخذت منه؟

شاهد: أحلام تقتحم غرفة راغب علامة.. فماذا أخذت منه؟

هل تعيش حلا شيحة قصة حب &#34;سرية&#34; مع رجل أعمال شهير؟

هل تعيش حلا شيحة قصة حب "سرية" مع رجل أعمال شهير؟

عربي

تركيا تُلمّح لعقد اتفاق مع مصر

تركيا تُلمّح لعقد اتفاق مع مصر

كشف سبب غياب أمير قطر عن القمة الخليجية بالرياض

كشف سبب غياب أمير قطر عن القمة الخليجية بالرياض

أمريكا تُوقف تدريب العسكريين السعوديين بعد حادثة &#34;الشمراني&#34;

أمريكا تُوقف تدريب العسكريين السعوديين بعد حادثة "الشمراني"

شاهد: كيف استقبل الملك سلمان رئيس الوزراء القطري بالرياض؟

شاهد: كيف استقبل الملك سلمان رئيس الوزراء القطري بالرياض؟