عشراوي تبحث مع مسؤولة سويدية واقع المرأة الفلسطينية وسبل تطوير التعاون





جاء ذلك، خلال استقبال عشراوي، اليوم الأربعاء، السيدة كريس كولتر، رئيسة وحدة الحوار ووساطة السلام في الوكالة السويدية للسلام والأمن والتنمية "أكاديمية فولك برنادوت"، حيث بحثت معها، واقع النساء الفلسطينيات، وسبل تعزيز التعاون المشترك في جميع القطاعات، بما في ذلك القطاع النسوي.



ولفتت إلى مشاركتها الفاعلة في السلم والأمن المجتمعي وفي العمل السياسي ومواقع صنع القرار، وإنجازاتها على صعيد إحداث التنمية وبناء المجتمع ومؤسسات الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أهمية دعمها وتمكينها في جميع قطاعات الحياة الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص في المجالات القيادية، وتقوية تمثيلها في جميع أماكن تواجدها، وتهيئتها لخوض المعركة الانتخابية المقبلة.



وأشادت عشراوي في نهاية اللقاء، بعمل الوكالة السويدية للسلام والأمن والتنمية، وتنفيذها للمشاريع التدريبية للمرأة والشباب، مؤكدة على أهمية تطوير العلاقات الثنائية مع السويد، والتنسيق في مختلف المجالات محلياً ودولياً؛ لتحقيق الأهداف المشتركة.



رام الله - دنيا الوطنأكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، على دور المرأة الفلسطينية الطليعي والمميز، ونضالها المتواصل ضد الإجحاف المتراكم عليها من مختلف مواقعها، بما في ذلك الظلم الذي تتعرض له جراء الاحتلال الإسرائيلي.