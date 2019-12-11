وزيرا الحكم المحلي والعمل يبحثان عدداً من القضايا المشتركة



وأكد الصالح، أهمية التنسيق والتواصل بين الوزارتين من أجل العمل على توفير الدعم المالي اللازم لصياغة برامج تشغيلية للأيادي العاملة، تتضمن تنفيذ العديد من المشاريع لصالح الهيئات المحلية، ودعم المشاريع الريادية لقطاع الشباب والمشاريع النسوية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.



بدوره، أشاد أبو جيش، بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الحكم المحلي، ومساعيها لتمكين الهيئات المحلية من القيام بواجباتها وتقديم المشاريع التطويرية، التي تسهم في خلق فرص عمل، مؤكداً في الوقت ذاته، أهمية العمل المشترك بين الوزارتين للعمل على توسيع مجالات الدعم للمشاريع والمبادرات التي تسهم بتشغيل الأيدي العاملة وتوظيفها؛ لتحقيق المنفعة العامة.

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الحكم المحلي، المهندس مجدي الصالح، مع وزير العمل، د. نصري أبو جيش عدداً من القضايا المشتركة بين الوزارتين، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة اليوم الأربعاء.