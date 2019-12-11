شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك في المؤتمر العربي الـ 43 لقادة الشرطة والأمن العرب

فلسطين تشارك في المؤتمر العربي الـ 43 لقادة الشرطة والأمن العرب
رام الله - دنيا الوطن
 انطلقت، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس العاصمة، أعمال المؤتمر العربي الثالث والأربعين، لقادة الشرطة والأمن العرب، بمشاركة قائد الشرطة الفلسطينية، اللواء حازم عطا الله.

ويعقد المؤتمر، تحت إشراف رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، بحضور قادة الشرطة والأمن في الدول العربية، والشرطة الدولية (إنتربول)، والشرطة الأوروبية (يوروبول)، ومركز الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجامعة الدول العربية، وجامعة نايف للعلوم الأمنية، والشرطة الخليجية.

وقال الشاهد في كلمته خلال الافتتاح، "انعقاد المؤتمر مع اقتراب موعد الاحتفال بيوم الشرطة العربية، يأتي تخليداً لذكرى المؤتمر الأول منذ 47 عاماً".

من جهته، شدد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، على أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظروف أمنية دقيقة، تستوجب تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات.

من جانبه، أكد عطا الله، أن دولة فلسطين تقف دائماً في الصف الأمامي في مواجهة الإرهاب، وأهمية العمل العربي المشترك، مشدداً على أن الاحتلال للأرض الفلسطينية، يمثل قمة الإرهاب، مضيفاً: تقدمنا بمجموعة من المقترحات لمواجهة الإرهاب، والجريمة المنظمة.

ويناقش المؤتمر على مدار يومين، مواضيع عدة، أهمها: نتائج المؤتمر السابق، وتجارب الدول المشاركة الأمنية، والهياكل التنظيمية والمهام الخاصة بالأجهزة المعنية بشرطة البيئة، والتصور المقترح للوحدة المعنية بتعزيز التعاون في مجال الأمن الإلكتروني، ونظام صندوق تضامن أمني عربي لتغطية نفقات الإحاطة الطبية والاجتماعية والنفسية للمصابين من رجال الشرطة، وكذلك تصور أولي لأهداف ومهام وآلية عمل لجنة دائمة للإحصاء الجنائي، ونتائج عمل اجتماع فريق العمل الأمني لصياغة مشروع لمواجهة الجرائم الإلكترونية.

هذا وسترفع التقارير والتوصيات والمشاريع الصادرة إلى اجتماع وزراء الداخلية العرب، والذي سيلتئم مطلع العام المقبل، لاقرار توصياته ورفعها للقمة العربية نهاية آذار/ مارس المقبل.

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