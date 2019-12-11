الاحتلال يحتجز طلبة مدارس داخل الموقع الأثري في سبسطية

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت عدداً من طلبة المدراس داخل الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال محافظة نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، وفق الوكالة، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأغلقت الموقع الأثري، واحتجزت عددا من طلبة المدارس المشاركين في رحلة مدرسية تزور الموقع.



وأضاف أن مواجهات اندلعت في المنطقة على إثر ذلك بين الشبان وجنود الاحتلال.





رام الله - دنيا الوطن