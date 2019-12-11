مستوطنون يعتدون على رعاة أغنام جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
اعتدى مستوطنون، اليوم الأربعاء، على رعاة أغنام في خربة يانون جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن عدداً من المستوطنين، لاحقوا رعاة الأغنام شرق خربة يانون التابعة لأراضي بلدة عقربا، واعتدوا عليهم.
وأضاف، أن وتيرة الاعتداءات بحق المواطنين وممتلكاتهم، تتصاعد وبحماية جيش الاحتلال.
اعتدى مستوطنون، اليوم الأربعاء، على رعاة أغنام في خربة يانون جنوب نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن عدداً من المستوطنين، لاحقوا رعاة الأغنام شرق خربة يانون التابعة لأراضي بلدة عقربا، واعتدوا عليهم.
وأضاف، أن وتيرة الاعتداءات بحق المواطنين وممتلكاتهم، تتصاعد وبحماية جيش الاحتلال.
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