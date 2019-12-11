سلطة النقد تُصدر تعليماتها للمصارف بشأن الاستثمار بمشاريع تُساهم بالنمو الاقتصادي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، مؤخراً، تعليماتها للمصارف بشأن الاستثمار في مشاريع اقتصادية تساهم في النمو الاقتصادي، تهدف إلى تحفيز المصارف وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية المستدامة عن طريق الاستثمار في مشاريع وشركات فلسطينية ناشئة تعمل على خلق فرص عمل وتشجع على الابتكار والإبداع وتدعم المشاريع الريادية والمشاريع ذات العلاقة بالمحافظة على البيئة.



وتسمح التعليمات المذكورة للمصارف بالمبادرة والمساهمة في تأسيس مشاريع ريادية واقتصادية جديدة بمساعدة أصحاب الاختصاص والمعرفة في شتى الأعمال وبنسبة مساهمة تصل إلى 80% في حقوق ملكية شركة أو شركات فلسطينية ناشئة، تكون من غاياتها ممارسة أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني أو الصناعي أو الطاقة البديلة أو تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن الشركات الناشطة في مجال المحافظة على البيئة، كما حددت سلطة النقد من خلال هذه التعليمات عدداً من المتطلبات الواجب الالتزام بها من المصارف الراغبة في الاستثمار في الشركات المذكورة.



وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا: إن هذه التعليمات تأتي استمراراً للجهود التطويرية التي تقوم بها سلطة النقد في تحسين الأطر التنظيمية وانطلاقاً من مسؤولياتها في المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن سلطة النقد اعتمدت خطة لتحفيز النمو الاقتصادي تقوم بشكل أساسي على تحفيز المصارف وتوجيهها نحو تمويل القطاعات الاقتصادية المنتجة من خلال تطبيق مجموعة من الأدوات والإجراءات الهادفة إلى تشجيع المصارف للانخراط في الخطة، كما أن هذه التعليمات تتيح للرياديين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمشاريع التي من شأنها المحافظة على البيئة، وتوليد الكهرباء، المبادرة وعرض مشاريعهم على المصارف؛ للمشاركة في تأسيس مشاريع جديدة.