العوض: انتزاع الموافقة لإجراء الانتخابات بالقدس يعني إطلاق رصاصة الرحمة على صفقة ترامب

عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب (الشعب) الفلسطيني، أن اتصالات مكثفة، تجريها القيادة الفلسطينية، للانتقال إلى المرحلة الأهم، بشأن إجراء الانتخابات في مدينة القدس.



وقال في لقاء مع قناة "دنيا الوطن": إن الاتصالات تجرى، لإجراء الانتخابات في القدس، أسوة بما تم عامي 1996 و2006، وهذا مهم من أجل ضمان وحدة الشعب الفلسطيني في كل المناطق الفلسطينية، لنجسد وحدة الشعب في كل أراضي الدولة الفلسطينية.



وتابع: خوض معركة القدس لها أهمية، خاصة أن القدس عاصمة دولة فلسطين، وانتزاع الموافقة يعني أننا أطلقنا رصاصة الرحمة على صفقة ترامب، مشدداً على أنه يجب تجنيد المجتمع الدولي برمته في مواجهة خطة ترامب.



وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب (الشعب): اعتقد أن الحديث، يدور الآن عن موعد إصدار المرسوم الرئاسي، وهو أمر مهم، لكن أن ننجح في معركة القدس، ونجند المجتمع الدولي من أجل ذلك، أفضل بكثير من التسرع في إصدار المرسوم، وكأننا سلمنا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.