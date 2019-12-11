داخلية غزة تنشر كشف السفر عبر معبر رفح البري غداً الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، كشف السفر الخاص بالمسافرين عبر معبر رفح البري، غداً الخميس، حيث إن السفر سيكون من الحافلة الثانية حتى الخامسة (الرقم 80) من كشف (12/12).
وطالبت الداخلية، المسافرين بالتواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم، حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.
وأضافت الداخلية: "نطالب المسافرين بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله".
وطالبت الداخلية، المسافرين بالتواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم، حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.
وأضافت الداخلية: "نطالب المسافرين بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله".
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