الكنيست الإسرائيلي يُصادق على حل نفسه بالقراءة التمهيدية

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على حل نفسه، وذلك بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة، حيث تم التصويت على القانون وتمريره بموافقة 50 نائباً.



وقال النائب، أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة: "نحن وشعبنا جاهزون لإحراز 15 مقعدًا، وإسقاط نتنياهو، وإرساله رأسًا من بيته في بلفور إلى سجن معسياهو".



وأضاف عودة: "شعبنا شعر بقوته، وأثبت قدرته على التأثير على الساحة السياسية، وكانت له مساهمة بالغة الأهمية بمنع اليمين ونتنياهو من تشكيل الحكومة، وفي الانتخابات القادمة سنُسقط نتنياهو، وحكومته الفاشية، ومعها (صفقة القرن) الأمريكية وجوقة التحريض ضد أبناء شعبنا".



رام الله - دنيا الوطن