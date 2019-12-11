إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال على بوابة قفين شمال طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، اليوم الأربعاء، شاب من بلدة قفين شمال طولكرم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، على البوابة الزراعية المقامة على جدار الضم العنصري غرب البلدة، والتي تحمل الرقم (436)، وتم نقله إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم؛ لتلقي العلاج.



وذكرت مصادر طبية، أن الشاب علاء بسام أبو بكر (24 عاماً)، وصل المستشفى مصاباً بعيار ناري في الرجل اليسرى، ووصفت حالته بالمتوسطة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكان أصيب أمس الثلاثاء، خمسة مواطنين من قرى وبلدات شمال طولكرم، برصاص الاحتلال على بوابة نزلة عيسى في المنطقة.