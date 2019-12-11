حماس تُعلّق على الانتخابات البريطانية المقررة غداً وأنباء دعمها لمرشح المعارضة

علق عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس، باسم نعيم، على الانتخابات، المقرر إجراؤها في المملكة المتحدة (بريطانيا) غداً الخميس.





وقال نعيم، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأربعاء: "نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولسنا طرفاً في أي صراع داخلي، ولكننا نطالب أي رئيس وزراء قادم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية والعودة والاستقلال".





وأضاف نعيم: "نُؤكد أنه ليس لحركتنا أي ممثلين في بريطانيا، والاتهامات للحركة بالتدخل في الانتخابات، ودعم زعيم المعارضة جيرمي كوربن، ليس له أساس من الصحة".





وتابع نعيم: "مواقع إعلامية إسرائيلية، ومنظمات اللوبي الإسرائيلي في بريطانيا،هي التي تقف وراء هذه المزاعم لشعورها أن جيرمي كوربين، أكثر إنصافاً في سياساته الخارجية، ولأنه أعلن في برنامجه الانتخابي، بأنه سيعترف بالدولة الفلسطينية في حال فوزه".

رام الله - دنيا الوطن