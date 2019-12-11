"نواب الشعب التونسي" يدعو لنصرة فلسطين

دعا مجلس نواب الشعب التونسي، أحرار العالم، إلى نصرة المستضعفين في فلسطين المحتلة، وحمايتهم، وتمكين الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.





وحث المجلس، في بيان له، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، البرلمانيين بضرورة التّحرك لنصرة البرلمانيين الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال، والمضطهدين والمهجرين، وغيرهم من البرلمانيين المعتقلين، والمنتهكة حقوقهم في العديد من دول العالم.





وعبر عن قلقه إزاء تزايد الانتهاكات ضدّ حقوق البرلمانيين في مختلف أنحاء الدول، مشيداً بالاهتمام الذي يوليه الاتحاد البرلماني الدولي لحقوق الإنسان للبرلمانيين، لا سيما من خلال متابعته للقضايا ذات الصلة بالضغوطات والانتهاكات التي يتعرّض لها البرلمانيون.

رام الله - دنيا الوطن