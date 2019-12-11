مباشر | عريس من غزة يدعو الرئيس عباس لحضور حفل زفافه

شؤون فلسطينية

"نواب الشعب التونسي" يدعو لنصرة فلسطين

"نواب الشعب التونسي" يدعو لنصرة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
دعا مجلس نواب الشعب التونسي، أحرار العالم، إلى نصرة المستضعفين في فلسطين المحتلة، وحمايتهم، وتمكين الشعب الفلسطيني من كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

وحث المجلس، في بيان له، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، البرلمانيين بضرورة التّحرك لنصرة البرلمانيين الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال، والمضطهدين والمهجرين، وغيرهم من البرلمانيين المعتقلين، والمنتهكة حقوقهم في العديد من دول العالم.

وعبر عن قلقه إزاء تزايد الانتهاكات ضدّ حقوق البرلمانيين في مختلف أنحاء الدول، مشيداً بالاهتمام الذي يوليه الاتحاد البرلماني الدولي لحقوق الإنسان للبرلمانيين، لا سيما من خلال متابعته للقضايا ذات الصلة بالضغوطات والانتهاكات التي يتعرّض لها البرلمانيون.

أخبار ذات صلة

شركة كهرباء محافظة القدس تنشر جدولاً بمناطق قطع التيار الكهربائي

شركة كهرباء محافظة القدس تنشر جدولاً بمناطق قطع التيار الكهربائي

العوض: انتزاع الموافقة لإجراء الانتخابات بالقدس يعني إطلاق رصاصة الرحمة على صفقة ترامب

العوض: انتزاع الموافقة لإجراء الانتخابات بالقدس يعني إطلاق رصاصة الرحمة على صفقة ترامب

إخلاء جامعة بيرزيت على وجه السرعة وحتى إشعار آخر

إخلاء جامعة بيرزيت على وجه السرعة وحتى إشعار آخر

الضابطة الجمركية تتعامل مع 1015 قضية وتضبط 10.6 طن بضائع الشهر الماضي

الضابطة الجمركية تتعامل مع 1015 قضية وتضبط 10.6 طن بضائع الشهر الماضي

داخلية غزة تنشر كشف السفر عبر معبر رفح البري غداً الخميس

داخلية غزة تنشر كشف السفر عبر معبر رفح البري غداً الخميس

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال على بوابة قفين شمال طولكرم

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال على بوابة قفين شمال طولكرم

حماس تُعلّق على الانتخابات البريطانية المقررة غداً وأنباء دعمها لمرشح المعارضة

حماس تُعلّق على الانتخابات البريطانية المقررة غداً وأنباء دعمها لمرشح المعارضة

الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا من الضفة بينهم الأسيرة المحررة بشرى الطويل

الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا من الضفة بينهم الأسيرة المحررة بشرى الطويل

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

شركة كهرباء محافظة القدس تنشر جدولاً بمناطق قطع التيار الكهربائي

شركة كهرباء محافظة القدس تنشر جدولاً بمناطق قطع التيار الكهربائي

الضابطة الجمركية تتعامل مع 1015 قضية وتضبط 10.6 طن بضائع الشهر الماضي

الضابطة الجمركية تتعامل مع 1015 قضية وتضبط 10.6 طن بضائع الشهر الماضي

داخلية غزة تنشر كشف السفر عبر معبر رفح البري غداً الخميس

داخلية غزة تنشر كشف السفر عبر معبر رفح البري غداً الخميس

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال على بوابة قفين شمال طولكرم

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال على بوابة قفين شمال طولكرم

&#34;نواب الشعب التونسي&#34; يدعو لنصرة فلسطين

"نواب الشعب التونسي" يدعو لنصرة فلسطين

الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا من الضفة بينهم الأسيرة المحررة بشرى الطويل

الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا من الضفة بينهم الأسيرة المحررة بشرى الطويل

عريقات يدعو دول العالم إلى مساءلة سلطة الاحتلال والاعتراف بفلسطين

عريقات يدعو دول العالم إلى مساءلة سلطة الاحتلال والاعتراف بفلسطين

مكافاة مالية لمن يجدها.. الإعلان عن فقدان شنطة بـ (معبر الكرامة)

مكافاة مالية لمن يجدها.. الإعلان عن فقدان شنطة بـ (معبر الكرامة)

منوعات

كيم كاردشيان تقاضي طبيباً بسبب مافعله بصورتها

كيم كاردشيان تقاضي طبيباً بسبب مافعله بصورتها

إليسا تُوجه رسالة لإيران

إليسا تُوجه رسالة لإيران

بعد شائعة طلاقهما.. زوجة أحمد السقا تكشف سر رفض والدها الزواج منه

بعد شائعة طلاقهما.. زوجة أحمد السقا تكشف سر رفض والدها الزواج منه

أول تعليق من رغدة على صورة تظهر شيخوختها

أول تعليق من رغدة على صورة تظهر شيخوختها

بعد فيديو الرقص.. ميس حمدان مطلوبة في السعودية

بعد فيديو الرقص.. ميس حمدان مطلوبة في السعودية

شاهد: أحلام تقتحم غرفة راغب علامة.. فماذا أخذت منه؟

شاهد: أحلام تقتحم غرفة راغب علامة.. فماذا أخذت منه؟

هل تعيش حلا شيحة قصة حب &#34;سرية&#34; مع رجل أعمال شهير؟

هل تعيش حلا شيحة قصة حب "سرية" مع رجل أعمال شهير؟

مي العيدان تهين شيرين وما قالته عن طلاقها صادم

مي العيدان تهين شيرين وما قالته عن طلاقها صادم

مايا دياب تدمع أمام الكاميرا.. هذا ما قالته عما تعانيه

مايا دياب تدمع أمام الكاميرا.. هذا ما قالته عما تعانيه

&#34;تعرفي إنك شبه عادل إمام&#34;.. ابنة شقيق الزعيم تثير الجدل بالإجابة

"تعرفي إنك شبه عادل إمام".. ابنة شقيق الزعيم تثير الجدل بالإجابة

عربي

تركيا تُلمّح لعقد اتفاق مع مصر

تركيا تُلمّح لعقد اتفاق مع مصر

كشف سبب غياب أمير قطر عن القمة الخليجية بالرياض

كشف سبب غياب أمير قطر عن القمة الخليجية بالرياض

أمريكا تُوقف تدريب العسكريين السعوديين بعد حادثة &#34;الشمراني&#34;

أمريكا تُوقف تدريب العسكريين السعوديين بعد حادثة "الشمراني"

شاهد: كيف استقبل الملك سلمان رئيس الوزراء القطري بالرياض؟

شاهد: كيف استقبل الملك سلمان رئيس الوزراء القطري بالرياض؟