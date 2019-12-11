الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا من الضفة بينهم الأسيرة المحررة بشرى الطويل





رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، (11) مواطنًا من الضفة بينهم أسيرة محررة، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين، وتخريب للمنازل، ومداهمة منازل لأسرى سابقين.وقال نادي الأسير، إن خمسة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة أنحاء وبلدات في محافظة رام الله والبيرة وهم: كمال جلال نخلة من مخيم الجلزون، وليث عاصي الطريفي، وأحمد كايد من بلدة بيتين، وأحمد عبد الله الساحر من بلدة سلواد، والمحررة بشرى الطويل، حيث جرى اعتقالها بعد أيام على الإفراج عن والدها جمال الطويل، الذي قضى (20) شهراً في الاعتقال الإداري.ومن بلدة حلحول قضاء الخليل اعتقل الاحتلال محمود باجس عقل، ونايف عبد الله شطريت، ومن مخيم عايدة في بيت لحم اُعتقل الفتى فايز الدبس (16 عامًا)، وأُسيد الدين أبو شعيرة، وأكرم ملش.يُضاف إلى المعتقلين المواطن أيمن خالد طنجة (23 عامًا) من مخيم طولكرم، والذي جرى اعتقاله داخل الأراضي المحتلة عام 1948.