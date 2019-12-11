مكافاة مالية لمن يجدها.. الإعلان عن فقدان شنطة بـ (معبر الكرامة)

عرض الحاج محمد خليل رمان، مكافأة مالية لم يجد شنطة سفر، فقدت خلال عودته من الخارج عبر (معبر الكرامة)، وفيما يلي تفاصيل المناشدة:





الشنطة مربوط على حزامها كيس نايلون أبيض شفاف كعلامة لتمييزها من علاماتها، والشنطة بداخلها بعض الملابس وادوية وأعشاب طبية، وجوازات سفر أردنية قديمة، وسبع جوازات سفر أردنية جديدة، باسم خليل ونصار ومحمد وحمدي وابتسام وعمار وعمران رمان.





تواصلنا مع عدة جهات مسؤولة، ولم نصل إلى أي نتيجة، والشنطة تم فقدانها ظهر يوم الأربعاء 6/11 على من يجدها الاتصال على إحسان محمد رمان على الرقم أو واتساب على الرقم (0595513331).

أثناء سفر الحاج محمد خليل رمان، تم فقدان شنطة "هاند باك" على الجانب الأردني من الجسر في قسم تفتيش الشنط، دخلت الشنطة آلة التصوير والفحص على أن يتم نقلها للجانب الإسرائيلي خلال الباصات، وتم تفتيش جميع الباصات، ولم يستلمها صاحبها.