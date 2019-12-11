تأجيل اجتماع فلسطيني إسرائيلي بشأن قطع الكهرباء عن محافظات الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم: إنه تم تأجيل الاجتماع الذي كان من المفترض، أن يعقد مع الجانب الإسرائيلي أمس إلى الأحد المقبل، على أن تستمر شركة كهرباء القدس بالعمل مع جميع المؤسسات المعنية في الجانب الاسرائيلي؛ لوقف قطع التيار الكهربائي المتوقع في الثاني عشر من الشهر الجاري.



وأكد ملحم، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأربعاء على جدية شركة كهرباء القدس لجدولة ديونها المستحقة لصالح شركة كهرباء إسرائيل من خلال مبادرة جاهزة للعرض على الجانب الإسرائيلي، مبدياً استعداده لمساعدة شركة كهرباء القدس في تحصيل ديونها المتراكمة على المواطنين.



ودعا ملحم، في الإطار، المواطنين خاصة في فصل الشتاء؛ لترشيد استهلاك الطاقة، وعدم الإسراف في استهلاك مصادر التدفئة المتنوعة، موضحاً أنه في حال كان لدولة فلسطين خيارات أخرى لمصادر تزويد الطاقة، وهذا ما يجري العمل عليه الآن، سيكون هناك خطط بديلة لتزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية في سياق الانفكاك التدريجي عن الاحتلال.



وأشار ملحم، إلى جهود تبذل لبناء العديد من محطات تزويد الطاقة البديلة منها الطاقة الشمسية، والبدء بالمرحلة الأولى لتوسعة الربط الأردني- الفلسطيني، على أن يتم البدء بالمرحلة الثانية قريباً.