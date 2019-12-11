عاجل

  • ملحم: تأجيل اجتماع فلسطيني إسرائيلي بشأن قطع الكهرباء عن محافظات الضفة

عربي

تركيا تُلمّح لعقد اتفاق مع مصر

تركيا تُلمّح لعقد اتفاق مع مصر
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن بلاده قد تبرم مع دول البحر المتوسط اتفاقات مشابهة للاتفاق الموقع مؤخراً مع حكومة الوفاق الوطني الليبية حول المناطق البحرية، والذي أثار اعتراضات من دول مصر واليونان وقبرص.

وأضاف أوغلو، وفق قناة (إي خبر) التركية: "من الممكن أن نعقد اتفاقاً مع لبنان أو اليونان أو مصر في حال تطابقت مصالحنا، ومن الممكن أن نعمل مع جميع دول البحر المتوسط عندما تتهيأ الظروف".

وعن العلاقات مع مصر بالتحديد، قال تشاووش أوغلو: "علاقاتنا مع مصر متوترة، ولكن رجال الأعمال الأتراك يواصلون أعمالهم التجارية مع مصر، ومن الممكن أن نعقد اتفاقاً مع مصر في المستقبل في حال تطابقت مصالحنا".

وصادق البرلمان التركي، على مذكرة التفاهم حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية الموقعة مع ليبيا، ونشرت أنقرة قبل أيام خارطة للمناطق البحرية "مع مراعاة المذكرة التركية الليبية"، والتي بموجبها تخسر اليونان جزءًا كبيرًا من منطقتها الاقتصادية الخالصة لصالح تركيا.

وأدانت مصر وقبرص واليونان الاتفاق التركي الليبي، مؤكدة أنه يؤثر على حقوقها البحرية، فضلاً عن أنه يتجاوز صلاحيات
حكومة الوفاق، كما وتعارض تلك الدول أعمال التنقيب التركية في شرق المتوسط.

وأكد الرئيس اليوناني، بروكوبيس بافلوبولوس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليونانية، عقب اجتماع عقده ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش في أثينا، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق الأخير بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، حول الحدود البحرية يُعد باطلاً.

وقال الرئيس بافلوبولوس: "هذا الاتفاق يُعد باطلًا من الناحية القانونية والدستورية"، مشيرًا إلى أن "الشروط الأساسية لإبرام مثل هذا الاتفاق لم تكن موجودة في هذه الحالة، لأن هناك مشكلة في شرعية حكومة طرابلس، إذ لا يعترف بها البرلمان الليبي".

أخبار ذات صلة

كشف سبب غياب أمير قطر عن القمة الخليجية بالرياض

كشف سبب غياب أمير قطر عن القمة الخليجية بالرياض

أمريكا تُوقف تدريب العسكريين السعوديين بعد حادثة &#34;الشمراني&#34;

أمريكا تُوقف تدريب العسكريين السعوديين بعد حادثة "الشمراني"

شاهد: كيف استقبل الملك سلمان رئيس الوزراء القطري بالرياض؟

شاهد: كيف استقبل الملك سلمان رئيس الوزراء القطري بالرياض؟

السجن 15 عاماً لمسؤول جزائري من أركان &#34;نظام بوتفليقة&#34;

السجن 15 عاماً لمسؤول جزائري من أركان "نظام بوتفليقة"

البرلمان العربي يعقد اجتماعاً في مارس المقبل لبحث التحرك ضد إسرائيل

البرلمان العربي يعقد اجتماعاً في مارس المقبل لبحث التحرك ضد إسرائيل

مطالبات بـ &#34;سعودة&#34; سوق للخضار في مكة المكرمة

مطالبات بـ "سعودة" سوق للخضار في مكة المكرمة

أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية بالسعودية

أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية بالسعودية

اجتماع مصري إثيوبي سوداني بواشنطن في يناير حول سد النهضة

اجتماع مصري إثيوبي سوداني بواشنطن في يناير حول سد النهضة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

عريقات يدعو دول العالم إلى مساءلة سلطة الاحتلال والاعتراف بفلسطين

عريقات يدعو دول العالم إلى مساءلة سلطة الاحتلال والاعتراف بفلسطين

مكافاة مالية لمن يجدها.. الإعلان عن فقدان شنطة بـ (معبر الكرامة)

مكافاة مالية لمن يجدها.. الإعلان عن فقدان شنطة بـ (معبر الكرامة)

(80) يومًا على إضراب الأسير أحمد زهران رفضًا لاعتقاله الإداري

(80) يومًا على إضراب الأسير أحمد زهران رفضًا لاعتقاله الإداري

مشعل السلمي يبعث رسالة لمجلس النواب البرازيلي تُندد بزيارة نائب للمستوطنات الإسرائيلية

مشعل السلمي يبعث رسالة لمجلس النواب البرازيلي تُندد بزيارة نائب للمستوطنات الإسرائيلية

الوكالة الفلسطينية والوكالة المالية لتكنوجيا المعلوماتية توقعان اتفاقية تعاون

الوكالة الفلسطينية والوكالة المالية لتكنوجيا المعلوماتية توقعان اتفاقية تعاون

الصحة بغزة: ما وصل مستشفيات القطاع من لوازم طبية بلغ 353 ألف دولار

الصحة بغزة: ما وصل مستشفيات القطاع من لوازم طبية بلغ 353 ألف دولار

انفجار صاروخي سلبه نظره وقدمه.. جريح يُناشد الرئيس عباس إعادة راتبه المقطوع

انفجار صاروخي سلبه نظره وقدمه.. جريح يُناشد الرئيس عباس إعادة راتبه المقطوع

الاحتلال يعتقل شابين ويُداهم عدة منازل بالخليل

الاحتلال يعتقل شابين ويُداهم عدة منازل بالخليل

منوعات

بعد شائعة طلاقهما.. زوجة أحمد السقا تكشف سر رفض والدها الزواج منه

بعد شائعة طلاقهما.. زوجة أحمد السقا تكشف سر رفض والدها الزواج منه

أول تعليق من رغدة على صورة تظهر شيخوختها

أول تعليق من رغدة على صورة تظهر شيخوختها

بعد فيديو الرقص.. ميس حمدان مطلوبة في السعودية

بعد فيديو الرقص.. ميس حمدان مطلوبة في السعودية

شاهد: أحلام تقتحم غرفة راغب علامة.. فماذا أخذت منه؟

شاهد: أحلام تقتحم غرفة راغب علامة.. فماذا أخذت منه؟

هل تعيش حلا شيحة قصة حب &#34;سرية&#34; مع رجل أعمال شهير؟

هل تعيش حلا شيحة قصة حب "سرية" مع رجل أعمال شهير؟

مي العيدان تهين شيرين وما قالته عن طلاقها صادم

مي العيدان تهين شيرين وما قالته عن طلاقها صادم

مايا دياب تدمع أمام الكاميرا.. هذا ما قالته عما تعانيه

مايا دياب تدمع أمام الكاميرا.. هذا ما قالته عما تعانيه

&#34;تعرفي إنك شبه عادل إمام&#34;.. ابنة شقيق الزعيم تثير الجدل بالإجابة

"تعرفي إنك شبه عادل إمام".. ابنة شقيق الزعيم تثير الجدل بالإجابة

محمد حماقي يوثِّق قصة حُب حقيقيةً في كليبه الجديد &#34;راسمك في خيالي&#34;

محمد حماقي يوثِّق قصة حُب حقيقيةً في كليبه الجديد "راسمك في خيالي"

زوجة أحمد الفيشاوي تُسيء لمحمد رمضان

زوجة أحمد الفيشاوي تُسيء لمحمد رمضان

عربي

تركيا تُلمّح لعقد اتفاق مع مصر

تركيا تُلمّح لعقد اتفاق مع مصر

أمريكا تُوقف تدريب العسكريين السعوديين بعد حادثة &#34;الشمراني&#34;

أمريكا تُوقف تدريب العسكريين السعوديين بعد حادثة "الشمراني"

شاهد: كيف استقبل الملك سلمان رئيس الوزراء القطري بالرياض؟

شاهد: كيف استقبل الملك سلمان رئيس الوزراء القطري بالرياض؟

البرلمان العربي يعقد اجتماعاً في مارس المقبل لبحث التحرك ضد إسرائيل

البرلمان العربي يعقد اجتماعاً في مارس المقبل لبحث التحرك ضد إسرائيل