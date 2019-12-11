تركيا تُلمّح لعقد اتفاق مع مصر

حكومة الوفاق، كما وتعارض تلك الدول أعمال التنقيب التركية في شرق المتوسط.



وأكد الرئيس اليوناني، بروكوبيس بافلوبولوس، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليونانية، عقب اجتماع عقده ونظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش في أثينا، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق الأخير بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، حول الحدود البحرية يُعد باطلاً.



وقال الرئيس بافلوبولوس: "هذا الاتفاق يُعد باطلًا من الناحية القانونية والدستورية"، مشيرًا إلى أن "الشروط الأساسية لإبرام مثل هذا الاتفاق لم تكن موجودة في هذه الحالة، لأن هناك مشكلة في شرعية حكومة طرابلس، إذ لا يعترف بها البرلمان الليبي".



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن بلاده قد تبرم مع دول البحر المتوسط اتفاقات مشابهة للاتفاق الموقع مؤخراً مع حكومة الوفاق الوطني الليبية حول المناطق البحرية، والذي أثار اعتراضات من دول مصر واليونان وقبرص.وأضاف أوغلو، وفق قناة (إي خبر) التركية: "من الممكن أن نعقد اتفاقاً مع لبنان أو اليونان أو مصر في حال تطابقت مصالحنا، ومن الممكن أن نعمل مع جميع دول البحر المتوسط عندما تتهيأ الظروف".وعن العلاقات مع مصر بالتحديد، قال تشاووش أوغلو: "علاقاتنا مع مصر متوترة، ولكن رجال الأعمال الأتراك يواصلون أعمالهم التجارية مع مصر، ومن الممكن أن نعقد اتفاقاً مع مصر في المستقبل في حال تطابقت مصالحنا".وصادق البرلمان التركي، على مذكرة التفاهم حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية الموقعة مع ليبيا، ونشرت أنقرة قبل أيام خارطة للمناطق البحرية "مع مراعاة المذكرة التركية الليبية"، والتي بموجبها تخسر اليونان جزءًا كبيرًا من منطقتها الاقتصادية الخالصة لصالح تركيا.وأدانت مصر وقبرص واليونان الاتفاق التركي الليبي، مؤكدة أنه يؤثر على حقوقها البحرية، فضلاً عن أنه يتجاوز صلاحيات