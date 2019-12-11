المالية بغزة تصرف الدفعة الأخيرة من مستحقات العاملين بالثانوية العامة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة، الأربعاء، عن صرف الدفعة الأخيرة من مستحقات العاملين في الثانوية العامة لعام 2019 غداً الخميس.



وقالت الوزارة، وفق وكالة (الرأي) الحكومية، إن الصرف سيكون عبر فروع بنك البريد.