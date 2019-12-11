مشعل السلمي يبعث رسالة لمجلس النواب البرازيلي تُندد بزيارة نائب للمستوطنات الإسرائيلية

وجه رئيس البرلمان العربي، مشعل السلمي، رسالة مكتوبة إلى رئيس مجلس النواب البرازيلي، تعبر عن رفض زيارة رئيس لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب البرازيلي، النائب إدواردو بولسونارو، إلى مستوطنة (بساغوت) المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية.





وأكد السلمي، في رسالته، إدانة البرلمان العربي، ورفضه التام لهذه الزيارة باعتبارها انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتشجع القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على التمادي في سياسة الاستيلاء على الأراضي بالقوة والاحتلال البغيض، وتتناقض مع إلتزام البرازيل بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصةً القرار رقم (2334) بشأن رفض الاستيطان، الذي نص على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967م، وطالبها بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس باعتبارها أراضٍ محتلة.





وشدد على ضرورة إلتزام مجلس النواب البرازيلي بمبادئ القانون الدولي وما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً مجلس النواب البرازيلي لمراجعة موقفه والعدول عن مثل هذه الزيارات لما تمثله من تحدٍ للإجماع الدولي بشأن رفض الاستيطان، وتحولٍ جذري في المواقف التاريخية لجمهورية البرازيل تجاه القضية الفلسطينية، وعملية السلام باعتبارها من أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين تأييداً لحقوق الشعب الفسطيني المشروعة، مؤكداً العلاقات التاريخية الوطيدة والروابط والمصالح المشتركة بين الدول العربية ودولة البرازيل.

رام الله - دنيا الوطن