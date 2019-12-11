الوكالة الفلسطينية والوكالة المالية لتكنوجيا المعلوماتية توقعان اتفاقية تعاون





واعتبر مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، أن من شأن هذه الاتفاقية التي وقعها نيابة عن الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مالي هادي شبلي، ومدير عام الوكالة المالية لتكنولوجيا المعلوماتية والاعلام حميد كامارا، اطلاق برنامج تعاون مشترك، من خلال تنظيم ورشتي عمل لبناء القدرات تنظمها الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عبر الخبيرين الفلسطينين سليم زغبي، واسماء البكري، يستفيد منها وكلاء وزارات المالية ورؤوساء الديوان ومدراء الاعلام في الوزارات المالية المختلفة في مجالي الاعلام الاجتماعي والحوكمة الالكترونية.



وأفاد شبلي، بأنه وبعد التوقيع على اتفاقية التعاون الثنائي تم الاعلان عن انطلاق اعمال ورشة العمل حول الاعلام الاجتماعي في مقر الوكالة المالية لتكنولوجيا المعلوماتية والاعلام على مدار يومين، وورشة العمل حول الحوكمة الالكترونية في مقر رئاسة الوزراء المالية بعد غد على مدار يومين.



ويأتي التحرك المكثف الذي تقوم به الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، من خلال برامجها التنموية على الساحة الدولية لتعزيز حضور دولة فلسطين على الخارطة الدولية كمساهمةً منها في تنفيذ اهداف الانمائية الدولية 2030 للنهوض بالتعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس محمود عباس، واستناداً لخطط الوكالة واستراتيجيتها المقرة من قبل وزير الخارجية والمغتربين، ورئيس مجلس إدارتها، رياض المالكي.



يذكر، أن برنامج الوكالة الفلسطينية، يعتبر البرنامج التنموي الثاني، الذي تقوم الوكالة بتنفيذه في جمهورية مالي، ومن المقرر أن تقوم الوكالة، وبالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية، وعدد من وكالات التعاون الدولي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وسفارة دولة فلسطين في مالي بتنفيذ عدد من البرامج التنموية في جمهورية النيجر، وتشاد، وبوركينا فاسو في الثلث الأول من العام المقبل.

رام الله - دنيا الوطنوقعت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، والوكالة المالية لتكنولوجيا المعلوماتية والإعلام، اتفاقية تعاون، في مقر الوكالة المالية في العاصمة باماكو.وجرت مراسم التوقيع، اليوم الأربعاء، بحضور ممثل وزارة الخارجية والتعاون الدولي المالية، وممثل وزارة الاقتصاد الرقمي المالي، إضافةً الى ممثل الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي لمار قرش، ومندوبي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة في مالي.