شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: ما وصل مستشفيات القطاع من لوازم طبية بلغ 353 ألف دولار

الصحة بغزة: ما وصل مستشفيات القطاع من لوازم طبية بلغ 353 ألف دولار
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ردّت وزارة الصحة في غزة، على البيان الصادر من الوزارة برام الله، بشأن اللوازم الطبية، التي وصلت لقطاع غزة منذ بداية العام الجاري، وحتى اللحظة.

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي، الأربعاء: إن ما وصل من لوازم المختبرات وبنوك الدم إلى مستشفيات قطاع غزة من مخازن الوزارة في رام الله، منذ بداية العام الجاري بلغ 353 ألف دولار فقط، من أصل خمسة ملايين دولار، ويمثل 7% من الاحتياج السنوي، وهو المعدل الأسوأ منذ سنوات.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها ومنذ بداية العام الجاري، زودت مستودعاتها في قطاع غزة بأدوية ومستلزمات طبية بقيمة 45.158.911 شيكلاً، كان آخرها شحنة أدوية مطلع الشهر الماضي.

وحسب الوزارة، فقد زودت مستودعاتها في المحافظات الجنوبية بالأدوية والمستلزمات الطبية العام الماضي بقيمة 57.218.899 شيكلاً.

وأوضحت الوزارة، أن ما ترسله إلى مستودعاتها في قطاع غزة، يأتي استجابة لحاجات أهلنا هناك، وبناء على طلب من إدارة تلك المستودعات، وبالأصناف المطلوبة، عدا عن شحنات الأدوية التي يتم إرسالها بشكل عاجل إلى قطاع غزة، خلال أوقات الطوارئ.

ونفت الوزارة، صحة الأرقام التي نشرتها حركة حماس حول قيمة الأدوية التي ترسلها وزارة الصحة إلى قطاع غزة، معتبرة ذلك محاولة لتبرير قبولها بإنشاء المستشفى الأمريكي، الذي رفضته جميع فصائل العمل الوطني، وطالبت الحركة بالتراجع عنه.

ودعت الوزارة حركة حماس للتوقف عن جباية أية رسوم من المواطنين في قطاع غزة، مقابل الخدمات الصحية المقدمة لهم في المراكز والمستشفيات الحكومية، وذلك تطبيقاً لقرار إعفاء أهلنا في المحافظات الجنوبية من رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة لهم.

وتابعت الوزارة: إن أهلنا في قطاع غزة، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. محمد اشتية، يحظون بمعاملة خاصة، فهم مأمنون مجاناً، وتحويلاتهم الطبية تُنجز بشكل يومي بما يزيد عن 100 تحويلة، يجري إصدارها يومياً من وحدة شراء الخدمة برام الله.

وكانت وزارة الصحة، بغزة، أصدرت اليوم الثلاثاء، تنويهاً بشأن ما يصل إلى مستشفيات قطاع غزة من الوزارة في رام الله.

وقالت في بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "ما وصل من أدوية ومستهلكات طبية إلى مستشفيات قطاع غزة من مخازن الوزارة في رام الله، منذ بداية العام الجاري بلغت قيمته 3.2 مليون دولار فقط من أصل 40 مليون دولار.

وأضافت: أن هذا يمثل 8% من الاحتياج السنوي، وهو المعدل الأسوأ منذ سنوات.

أخبار ذات صلة

(80) يومًا على إضراب الأسير أحمد زهران رفضًا لاعتقاله الإداري

(80) يومًا على إضراب الأسير أحمد زهران رفضًا لاعتقاله الإداري

شاهد: جيش الاحتلال يُواصل عمليات &#34;التشجير الأمني&#34; بغلاف غزة

شاهد: جيش الاحتلال يُواصل عمليات "التشجير الأمني" بغلاف غزة

مشعل السلمي يبعث رسالة لمجلس النواب البرازيلي تُندد بزيارة نائب للمستوطنات الإسرائيلية

مشعل السلمي يبعث رسالة لمجلس النواب البرازيلي تُندد بزيارة نائب للمستوطنات الإسرائيلية

الوكالة الفلسطينية والوكالة المالية لتكنوجيا المعلوماتية توقعان اتفاقية تعاون

الوكالة الفلسطينية والوكالة المالية لتكنوجيا المعلوماتية توقعان اتفاقية تعاون

انفجار صاروخي سلبه نظره وقدمه.. جريح يُناشد الرئيس عباس إعادة راتبه المقطوع

انفجار صاروخي سلبه نظره وقدمه.. جريح يُناشد الرئيس عباس إعادة راتبه المقطوع

الاحتلال يعتقل شابين ويُداهم عدة منازل بالخليل

الاحتلال يعتقل شابين ويُداهم عدة منازل بالخليل

طائرات الاحتلال تشن غارات وهمية بعرض بحر غزة

طائرات الاحتلال تشن غارات وهمية بعرض بحر غزة

مستوطنون يلحقون أضراراً بمركبات المواطنين شرق بيت لحم

مستوطنون يلحقون أضراراً بمركبات المواطنين شرق بيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

(80) يومًا على إضراب الأسير أحمد زهران رفضًا لاعتقاله الإداري

(80) يومًا على إضراب الأسير أحمد زهران رفضًا لاعتقاله الإداري

مشعل السلمي يبعث رسالة لمجلس النواب البرازيلي تُندد بزيارة نائب للمستوطنات الإسرائيلية

مشعل السلمي يبعث رسالة لمجلس النواب البرازيلي تُندد بزيارة نائب للمستوطنات الإسرائيلية

الوكالة الفلسطينية والوكالة المالية لتكنوجيا المعلوماتية توقعان اتفاقية تعاون

الوكالة الفلسطينية والوكالة المالية لتكنوجيا المعلوماتية توقعان اتفاقية تعاون

انفجار صاروخي سلبه نظره وقدمه.. جريح يُناشد الرئيس عباس إعادة راتبه المقطوع

انفجار صاروخي سلبه نظره وقدمه.. جريح يُناشد الرئيس عباس إعادة راتبه المقطوع

الاحتلال يعتقل شابين ويُداهم عدة منازل بالخليل

الاحتلال يعتقل شابين ويُداهم عدة منازل بالخليل

طائرات الاحتلال تشن غارات وهمية بعرض بحر غزة

طائرات الاحتلال تشن غارات وهمية بعرض بحر غزة

مستوطنون يلحقون أضراراً بمركبات المواطنين شرق بيت لحم

مستوطنون يلحقون أضراراً بمركبات المواطنين شرق بيت لحم

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بينهم أسيرة محررة في رام الله

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بينهم أسيرة محررة في رام الله

منوعات

شاهد: أحلام تقتحم غرفة راغب علامة.. فماذا أخذت منه؟

شاهد: أحلام تقتحم غرفة راغب علامة.. فماذا أخذت منه؟

هل تعيش حلا شيحة قصة حب &#34;سرية&#34; مع رجل أعمال شهير؟

هل تعيش حلا شيحة قصة حب "سرية" مع رجل أعمال شهير؟

مي العيدان تهين شيرين وما قالته عن طلاقها صادم

مي العيدان تهين شيرين وما قالته عن طلاقها صادم

مايا دياب تدمع أمام الكاميرا.. هذا ما قالته عما تعانيه

مايا دياب تدمع أمام الكاميرا.. هذا ما قالته عما تعانيه

&#34;تعرفي إنك شبه عادل إمام&#34;.. ابنة شقيق الزعيم تثير الجدل بالإجابة

"تعرفي إنك شبه عادل إمام".. ابنة شقيق الزعيم تثير الجدل بالإجابة

محمد حماقي يوثِّق قصة حُب حقيقيةً في كليبه الجديد &#34;راسمك في خيالي&#34;

محمد حماقي يوثِّق قصة حُب حقيقيةً في كليبه الجديد "راسمك في خيالي"

زوجة أحمد الفيشاوي تُسيء لمحمد رمضان

زوجة أحمد الفيشاوي تُسيء لمحمد رمضان

رغدة تتحدث عن علاقتها بهيثم أحمد زكي لأول مرة

رغدة تتحدث عن علاقتها بهيثم أحمد زكي لأول مرة

هل تذكرون هذا الفنان الشهير؟ تعرف كيف كانت وفاته

هل تذكرون هذا الفنان الشهير؟ تعرف كيف كانت وفاته

احتفل بها &#34;جوجل&#34;.. من هي &#34;شحرورة العراق&#34; عفيفة إسكندر؟

احتفل بها "جوجل".. من هي "شحرورة العراق" عفيفة إسكندر؟

عربي

تركيا تُلمّح لعقد اتفاق مع مصر

تركيا تُلمّح لعقد اتفاق مع مصر

شاهد: كيف استقبل الملك سلمان رئيس الوزراء القطري بالرياض؟

شاهد: كيف استقبل الملك سلمان رئيس الوزراء القطري بالرياض؟

البرلمان العربي يعقد اجتماعاً في مارس المقبل لبحث التحرك ضد إسرائيل

البرلمان العربي يعقد اجتماعاً في مارس المقبل لبحث التحرك ضد إسرائيل

مطالبات بـ &#34;سعودة&#34; سوق للخضار في مكة المكرمة

مطالبات بـ "سعودة" سوق للخضار في مكة المكرمة