انفجار صاروخي سلبه نظره وقدمه.. جريح يُناشد الرئيس عباس إعادة راتبه المقطوع





وتبين إصابة برهوم بفقد البصر في كلتا العينين، وكسر متهتك مفتوح في الساق اليسرى أدى إلى بترها من فوق الركبة، وتهتك كامل لجميع الأنسجة، وثقب في الأمعاء.





وكان برهوم يتقاضى راتب جريح منذ ذلك الحين، إلى أن تفاجأ بقطع راتبه في شهر 2 من العام الحالي بسبب تقارير كيدية.





يعيش برهوم ظروفاً صحية صعبة كونه كفيفاً ومُقعداً، ويعيش مع أطفاله بالإيجار، ولديه ثلاث أولاد في الجامعة، جميعهم توقفوا عن التعليم بعد قطع الراتب.





يُناشد برهوم الرئيس عباس بالنظرإلى حالته الصعبة وإعادة راتبه.





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رام الله - دنيا الوطنسلبته إسرائيل أغلى ما يملك، فقد موسى اسماعيل محمد برهوم (61 عاماً) عينيه الاثنتين وقدمه اليسرى في أحداث انتفاضة الأقصى عام 2003، بسبب انفجار صاروخي في محاولة لاغتياله.