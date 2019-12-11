مستوطنون يلحقون أضراراً بمركبات المواطنين شرق بيت لحم

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

ألحق مستوطنون أضراراً بمركبات المواطنين، بعد رشقها بالحجارة قرب بلدة زعترة شرق بيت لحم .



وأفادت مصادر أمنية، بأن المستوطنين قاموا عند منتصف ليلة أمس، برشق مركبات المواطنين اثناء مرورها عند جسر زعترة، ما أدى إلى تكسير زجاج مركبة المواطن ياسر العمور من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).