شاهد: إسرائيل تُطور صاروخاً جديداً لمهاجمة لبنان وغزة

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن لواء النار الجديد 215 التابع لسلاح المدفعية بالجيش الإسرائيلي، أجرى اختباراً لإطلاق صاروخ "رومح".





وأوضحت الصحيفة، أن الصاروخ المطور، يعتبر أكثر دقة وفتكًا، ويصل إلى عشرات الكيلومترات، مشيراً إلى أن تجربة الصاروخ جرت ضمن تدريب لوائي واسع النطاق، تم في البقيعة في غور الأردن للواء الأسبوع الماضي، والذي حاكى حرباً مع حزب الله، واستخدم فيه حسب المصدر، وسائل عديدة للاكتشاف والتشخيص وطائرات مسيرة مثل (راكب السماء).





وأشارت الصحيفة، إلى أن مدى الصاروخ الحديد، يصل ليغطي حدود 30- 40 كم، وقد طُور ليغطي مساحة قطاع غزة دون الاعتماد فقط على سلاح الجو، وبذلك فهو لا يستهدف القطاع الشمالي فحسب، بل يستهدف أيضًا أهدافًا محددة يتم مهاجمتها في قطاع غزة".





رام الله - دنيا الوطن