صحيفة إسرائيلية تكشف سبب "عدم التوصل لتهدئة" بقطاع غزة

قالت صحيفة (يسرائيل هيوم): إن الوضع السياسي في إسرائيل، والخلاف على تشكيل الحكومة المقبلة، وحل الكنيست، يعيق التوصل لتهدئة في قطاع غزة.





وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مصرية وصفتها بالرفعية، أن الوضع السياسي المحفوف بالمخاطر في إسرائيل، يعرقل فرص التقدم في المحادثات، لتحقيق الهدوء بين الطرفين في الجنوب، مضيفةً: "علاوة على ذلك، تستغل حركة حماس الغموض السياسي لابتزاز تسهيلات من إسرائيل".



وشارك في المحادثات، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ومسؤولين من حماس في غزة وخارجها، بالإضافة إلى زعيم الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، الذي وصل إلى القاهرة مع وفد من كبار أعضاء منظمته.



وأشارت الصحيفة، إلى أن الوضع السياسي في إسرائيل، يجعل من الصعب على الأطراف التحرك نحو إمكانية التهدئة طويلة الأجل، واتفاق على ترتيبات في غزة، وقدر أنه بسبب هذا، "لن يكون هناك اتفاق في الأفق في الأشهر المقبلة".



وحسب الصحيفة، فإن هناك قضايا مهمة ما زالت مطروحة على الطاولة، زاعمةً أن حركة حماس مهتمة باتفاقية تهدئة طويلة المدى، تتضمن اتفاقية ترتيبات، وأنه يجب أن تعزز هذه الترتيبات سيطرة المنظمة على قطاع غزة.





وأكملت الصحيفة: "مع ذلك، تخشى حماس من المسؤوليات الحكومية، وآثارها على هيكل المنظمة، في حالة حدوث مثل هذه الترتيبات".



وأضافت الصحيفة: "تريد حماس أولاً التفاوض على صفقة تبادل مع إسرائيل، يتم خلالها إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، ومثل هذه الخطوة ستساعد المنظمة على تقديم إنجاز دبلوماسي، وتساعدها على صد الانتقادات الموجهة لها".

رام الله - دنيا الوطن