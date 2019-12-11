هنية: نقف مع الأردن بالقلب والسيف ورقابنا دون الوطن البديل

اسماعيل هنية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية: إن حركته تقف مع الأردن بالقلب والسيف، خاصة عندما يتعلق الأمر بأمن المملكة ومصالحها الداخلية والخارجية.



وأكد هنية، وفق صحيفة (القدس العربي)، لدى لقائه مع شخصيات أردنية في مدينة أسطنبول التركية، على أن أمن الأردن خطنا الأحمر، ومعه بالقلب والسيف، مشدداً على أن "رقابنا دون الوطن البديل".



وأضاف هنية: "رقابنا دون سيناريو الوطن البديل ونقف مع الأشقاء الأردنيين ضد الوطن البديل والتوطين والسيناريو الخبيث بكل خياراته، التي يمكن أن يخطط العدو عبرها لتصدير الأزمة أو الغرق في أوهامه وأحلامه بعنوان فلسطين خارج أي بقعة في فلسطين".



وتابع هنية: "نحن في خندق واحد، خصوصاً بالقضايا الأساسية والكبرى، ونقدر ونتفهم كل الاعتبارات، ونقدر عالياً حرص الشقيق الأردني على الإيجابية مع بعض الإخوة في قادة حماس، والجانب الإنساني والسياسي، لمواقف الملك عبدالله الثاني والتسهيلات لشعبنا".