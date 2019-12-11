عريقات يتحدث عن الرد الإسرائيلي بشأن الانتخابات بالقدس واجتماع الرئيسين عباس والسيسي





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال على الأرض في القدس، هي ردود على طلبنا إجراء الانتخابات في المدينة.



وتابع عريقات: طلبنا من جميع دول العالم، أن تنتصر للديمقراطية الفلسطينية، ولإعلان الرئيس عباس في الأمم المتحدة، بشأن إجراء الانتخابات العامة في كافة مناطق الأراضي الفلسطينية.



وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إنه في عام 2020، ستكون هناك ثلاث انتخابات مهمة، في إسرائيل، والولايات المتحدة، ويجب أن تكون هناك انتخابات فلسطينية، في مطلع 2020، والتحدي الأكبر عرقلة إسرائيل، لإجراء الانتخابات في القدس، وهذه مسؤولية دولية، ويجب تمكيننا من ذلك وفق الاتفاقيات الموقعة.



وفيما يتعلق باجتماع الرئيس محمود عباس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الجمعة في شرم الشيخ، قال عريقات: هو جزء من الاجتماعات المستمرة بين الرئيسين، وجزء لا يتجزأ من التنسيق والاتصالات المستمرة بين القيادتين، وموقف مصر ثابت ومعروف، وقيادي في العالم أجمع.



وتابع: هناك ثبات مصري على مبدأ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية، على حدود 67، وعلى تحقيق المصالحة الفلسطينية، من خلال العودة لصناديق الاقتراع.





ووصف عريقات الاجتماع بـ"مهم للغاية"، ويأتي في طور الإعداد ولإصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات.

رام الله - دنيا الوطنقال أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، صائب عريقات اليوم الأربعاء: إنه تم الطلب رسمياً من الحكومة الإسرائيلية إجراء الانتخابات في القدس، "ولم يصلنا رد رسمي على الكتاب الخطي الذي أُرسل لهم".