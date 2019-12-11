شؤون فلسطينية

عريقات يتحدث عن الرد الإسرائيلي بشأن الانتخابات بالقدس واجتماع الرئيسين عباس والسيسي

عريقات يتحدث عن الرد الإسرائيلي بشأن الانتخابات بالقدس واجتماع الرئيسين عباس والسيسي
الرئيس عباس ونظيره المصري
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، صائب عريقات اليوم الأربعاء: إنه تم الطلب رسمياً من الحكومة الإسرائيلية إجراء الانتخابات في القدس، "ولم يصلنا رد رسمي على الكتاب الخطي الذي أُرسل لهم".

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال على الأرض في القدس، هي ردود على طلبنا إجراء الانتخابات في المدينة.

وتابع عريقات: طلبنا من جميع دول العالم، أن تنتصر للديمقراطية الفلسطينية، ولإعلان الرئيس عباس في الأمم المتحدة، بشأن إجراء الانتخابات العامة في كافة مناطق الأراضي الفلسطينية. 

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: إنه في عام 2020، ستكون هناك ثلاث انتخابات مهمة، في إسرائيل، والولايات المتحدة، ويجب أن تكون هناك انتخابات فلسطينية، في مطلع 2020، والتحدي الأكبر عرقلة إسرائيل، لإجراء الانتخابات في القدس، وهذه مسؤولية دولية، ويجب تمكيننا من ذلك وفق الاتفاقيات الموقعة. 

وفيما يتعلق باجتماع الرئيس محمود عباس مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الجمعة في شرم الشيخ، قال عريقات: هو جزء من الاجتماعات المستمرة بين الرئيسين، وجزء لا يتجزأ من التنسيق والاتصالات المستمرة بين القيادتين، وموقف مصر ثابت ومعروف، وقيادي في العالم أجمع.

وتابع: هناك ثبات مصري على مبدأ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية، على حدود 67، وعلى تحقيق المصالحة الفلسطينية، من خلال العودة لصناديق الاقتراع.

ووصف عريقات الاجتماع بـ"مهم للغاية"، ويأتي في طور الإعداد ولإصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات.

أخبار ذات صلة

(80) يومًا على إضراب الأسير أحمد زهران رفضًا لاعتقاله الإداري

(80) يومًا على إضراب الأسير أحمد زهران رفضًا لاعتقاله الإداري

شاهد: جيش الاحتلال يُواصل عمليات &#34;التشجير الأمني&#34; بغلاف غزة

شاهد: جيش الاحتلال يُواصل عمليات "التشجير الأمني" بغلاف غزة

مشعل السلمي يبعث رسالة لمجلس النواب البرازيلي تُندد بزيارة نائب للمستوطنات الإسرائيلية

مشعل السلمي يبعث رسالة لمجلس النواب البرازيلي تُندد بزيارة نائب للمستوطنات الإسرائيلية

الوكالة الفلسطينية والوكالة المالية لتكنوجيا المعلوماتية توقعان اتفاقية تعاون

الوكالة الفلسطينية والوكالة المالية لتكنوجيا المعلوماتية توقعان اتفاقية تعاون

الصحة بغزة: ما وصل مستشفيات القطاع من لوازم طبية بلغ 353 ألف دولار

الصحة بغزة: ما وصل مستشفيات القطاع من لوازم طبية بلغ 353 ألف دولار

انفجار صاروخي سلبه نظره وقدمه.. جريح يُناشد الرئيس عباس إعادة راتبه المقطوع

انفجار صاروخي سلبه نظره وقدمه.. جريح يُناشد الرئيس عباس إعادة راتبه المقطوع

الاحتلال يعتقل شابين ويُداهم عدة منازل بالخليل

الاحتلال يعتقل شابين ويُداهم عدة منازل بالخليل

طائرات الاحتلال تشن غارات وهمية بعرض بحر غزة

طائرات الاحتلال تشن غارات وهمية بعرض بحر غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

(80) يومًا على إضراب الأسير أحمد زهران رفضًا لاعتقاله الإداري

(80) يومًا على إضراب الأسير أحمد زهران رفضًا لاعتقاله الإداري

مشعل السلمي يبعث رسالة لمجلس النواب البرازيلي تُندد بزيارة نائب للمستوطنات الإسرائيلية

مشعل السلمي يبعث رسالة لمجلس النواب البرازيلي تُندد بزيارة نائب للمستوطنات الإسرائيلية

الوكالة الفلسطينية والوكالة المالية لتكنوجيا المعلوماتية توقعان اتفاقية تعاون

الوكالة الفلسطينية والوكالة المالية لتكنوجيا المعلوماتية توقعان اتفاقية تعاون

انفجار صاروخي سلبه نظره وقدمه.. جريح يُناشد الرئيس عباس إعادة راتبه المقطوع

انفجار صاروخي سلبه نظره وقدمه.. جريح يُناشد الرئيس عباس إعادة راتبه المقطوع

الاحتلال يعتقل شابين ويُداهم عدة منازل بالخليل

الاحتلال يعتقل شابين ويُداهم عدة منازل بالخليل

طائرات الاحتلال تشن غارات وهمية بعرض بحر غزة

طائرات الاحتلال تشن غارات وهمية بعرض بحر غزة

مستوطنون يلحقون أضراراً بمركبات المواطنين شرق بيت لحم

مستوطنون يلحقون أضراراً بمركبات المواطنين شرق بيت لحم

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بينهم أسيرة محررة في رام الله

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بينهم أسيرة محررة في رام الله

منوعات

شاهد: أحلام تقتحم غرفة راغب علامة.. فماذا أخذت منه؟

شاهد: أحلام تقتحم غرفة راغب علامة.. فماذا أخذت منه؟

هل تعيش حلا شيحة قصة حب &#34;سرية&#34; مع رجل أعمال شهير؟

هل تعيش حلا شيحة قصة حب "سرية" مع رجل أعمال شهير؟

مي العيدان تهين شيرين وما قالته عن طلاقها صادم

مي العيدان تهين شيرين وما قالته عن طلاقها صادم

مايا دياب تدمع أمام الكاميرا.. هذا ما قالته عما تعانيه

مايا دياب تدمع أمام الكاميرا.. هذا ما قالته عما تعانيه

&#34;تعرفي إنك شبه عادل إمام&#34;.. ابنة شقيق الزعيم تثير الجدل بالإجابة

"تعرفي إنك شبه عادل إمام".. ابنة شقيق الزعيم تثير الجدل بالإجابة

محمد حماقي يوثِّق قصة حُب حقيقيةً في كليبه الجديد &#34;راسمك في خيالي&#34;

محمد حماقي يوثِّق قصة حُب حقيقيةً في كليبه الجديد "راسمك في خيالي"

زوجة أحمد الفيشاوي تُسيء لمحمد رمضان

زوجة أحمد الفيشاوي تُسيء لمحمد رمضان

رغدة تتحدث عن علاقتها بهيثم أحمد زكي لأول مرة

رغدة تتحدث عن علاقتها بهيثم أحمد زكي لأول مرة

هل تذكرون هذا الفنان الشهير؟ تعرف كيف كانت وفاته

هل تذكرون هذا الفنان الشهير؟ تعرف كيف كانت وفاته

احتفل بها &#34;جوجل&#34;.. من هي &#34;شحرورة العراق&#34; عفيفة إسكندر؟

احتفل بها "جوجل".. من هي "شحرورة العراق" عفيفة إسكندر؟

عربي

تركيا تُلمّح لعقد اتفاق مع مصر

تركيا تُلمّح لعقد اتفاق مع مصر

شاهد: كيف استقبل الملك سلمان رئيس الوزراء القطري بالرياض؟

شاهد: كيف استقبل الملك سلمان رئيس الوزراء القطري بالرياض؟

البرلمان العربي يعقد اجتماعاً في مارس المقبل لبحث التحرك ضد إسرائيل

البرلمان العربي يعقد اجتماعاً في مارس المقبل لبحث التحرك ضد إسرائيل

مطالبات بـ &#34;سعودة&#34; سوق للخضار في مكة المكرمة

مطالبات بـ "سعودة" سوق للخضار في مكة المكرمة