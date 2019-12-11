دولي

إسرائيل تتهم إيران ببناء نفق عسكري على الحدود السورية العراقية

إسرائيل تتهم إيران ببناء نفق عسكري على الحدود السورية العراقية
رام الله - دنيا الوطن
قالت شركة المخابرات الإسرائيلية "إيمجسات إنترناشيونال"، إن صوراً للأقمار الصناعية، أظهرت أن إيران تبني نفقًا لتخزين الصواريخ والأسلحة الثقيلة في (قاعدة الإمام علي) في منطقة البوكمال على الحدود السورية العراقية.

وحسب قناة (فوكس نيوز) الأميركية، فإن طول النفق يبلغ 400 قدم (121 متراً)، وعرضه 15 قدماً ( 4.5 أمتار)، وعمقه 13 قدماً (3.9 أمتار).

وتعرضت القاعدة لسلسلة ضربات جوية لم يتبناها أحد هذا العام، وذلك بعد الكشف عنها من خلال تقرير لشبكة (فوكس نيوز).

ويذكر، أنه في الشهر الماضي، أعلن أن إيران تواصل بناء قاعدة الإمام علي العسكرية، حيث تم تنفيذ هجومين منسوبين إلى إسرائيل في أيلول/ سبتمبر. 

وكانت قناة (فوكس نيوز) قد نشرت صورًا تم التقاطها من الأقمار الصناعية، يمكن الملاحظة من خلالها أن مراحل البناء تتقدم نحو التشغيل، وأن هناك ثمانية مراكز للبنية التحتية الجديدة في قاعدة دمرت جزئياً بسبب الغارات الجوية.

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