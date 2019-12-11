دولي

ليبرمان يُهاجم نتنياهو بشدة ويصفه بـ "العميل للأثرياء"

ليبرمان يُهاجم نتنياهو بشدة ويصفه بـ "العميل للأثرياء"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
هاجم زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بالوقوف وراء ما أسماه "قفزة التشهير والتزوير الأخيرة"، التي تعرض لها.

وقال ليبرمان، في منشور له عبر (فيسبوك): "على رغم أنني منذ بداية الحملة الانتخابية، أوضحت أن حزبي لن يدعم سوى حكومة وحدة وطنية، وعلى الرغم من أنني كنت تصرفت بعقلانية ومسؤولية، إلا أن مقربي نتنياهو يعودون مراراً وتكراراً، لتفسير سبب عدم دعمي للحكومة التي يريد نتنياهو ترؤسها، وهي حكومة من الحريديم والمسيانيين". 

وأضاف ليبرمان: "ليعلم مقربو نتنياهو، أنني خضعت لعدد ليس بالبسيط من التحقيقات ولم اخشها يوماً، ولم أتستر مطلقًا وراء الحصانة البرلمانية، وقمت بتمويل جميع مصاريف محاكمتي على نفقتي الخاصة، ولم ألجأ (كما فعل نتنياهو- المحرر) لـ "تبرعات الأصدقاء". 

وتابع: "لو كنت خائفاً من تحقيق أو أستجدي رضا أحد، لما قلت طوال الوقت بطريقة واضحة لا لبس فيها، أنه يحق لنتنياهو أن يتولى رئاسة الحكومة، إلى حين صدور حكم نهائي في قضايا الفساد ضده، حتى ولو قدمت ضده لائحة اتهام، لأن القانون الإسرائيلي الذي سن في العام 2001 ينص على ذلك، علما أنني أعارض نص هذا القانون، وصوتُ ضده حينها، لكنني أعتقد أنه يجب احترام القوانين، حتى عندما لا تعجبنا، أو في حالتي، حتى لو صوتنا ضدها". 

وتابع: "لو أردت مهاجمة نتنياهو أو إيذءه في أكثر المناطق حساسية، لذكّرته بما قاله حينما اتُهم سلفه أولمرت في العام 2008 بقضايا فساد، حيث دعاه نتنياهو، الذي كان رئيس المعارضة حينها إلى الاستقالة".

وقال: "رئيس حكومة غارق في ملفات فساد حتى رقبته، ليس لديه تفويض جماهيري ولا أخلاقي؛ لاتخاذ قرارات مصيرية لإسرائيل، لأنه حينها سيتخذ القرارات بناء على مصلحته الشخصية، وليس بناء على المصلحة الوطنية". 

وأعرب ليبرمان عن استعداده للانضمام إلى مشروع قانون كانت ستقدمه كتلة (أزرق أبيض) البرلمانية المُعارضة، لمنع أي مُشرّع قدمت ضده لائحة اتهام من تشكيل الحكومة، لقطع الطريق على نتنياهو لتولي رئاسة الحكومة. 

كما أعرب عن دعمه لإقامة لجنة برلمانية في الكنيست حتى في فترة حكومة انتقالية، لتُزيل عن نتنياهو الحصانة البرلمانية، لتتم مُحاكمته. 

وخاطب ليبرمان نتنياهو في كلمات شديدة اللهجة فقال: "سيدي رئيس الحكومة، يبدو أنك في عمر تخونك فيه ذاكرتك، فنسيتَ أنني أيدتُ مقترح الرئيس الإسرائيلي للتسوية، الذي منحك أنت وليس بيني غانتس رئيس (أزرق أبيض)، الحق في أن تكون رئيس الحكومة الأول، في حكومة تتناوبان على رئاستها، لو أتصرف بالطريقة التي أنت تتصرف بها، لكنتُ قد انضممتُ إلى حكومة أقلية مع "أزرق أبيض" دون تردد، الفرق بيننا، أنني لي قيمي، وأنت لك مصالح فقط، القيمة الأعلى بالنسبة لي هي الصداقة، وهي شيء غريب تمامًا عنك". 

واستطرد قائلاً: "مكيدة أخرى منك ومن مقربيك، قرأتها في بعض المقالات التي كتبها صحفيو البلاط، وهي أنني مدعوم من وكلاء جهات خارجية، أو أنني عميل، أو عميل فوضى، مع ربط ذلك بأصدقائي، كل ذلك لأنني لم أنضم لحكومة ضيقة برئاستك، مع أنني طوال الانتخابات، أوضحت أنني لن انضم لحكومة كهذه، بدون تغييرات جذرية في شؤون الدين والدولة، مثل تسيير المواصلات العامة يوم السبت، وشرعنة الزواج المدني، وإزالة الحواجز عن إجراءات اعتناق الدين اليهودي من قبل الحاخامات". 

وتساءل ليبرمان في نهاية منشوره، عما إذا كان نتنياهو "عميلاً لكيانات غير معروفة، وأثرياء من مختلف أنحاء العالم: كجيمس باكر، وسبنسر بارتريدج، ونتان مالكوفسكي"، وهم أثرياء قدّموا لنتنياهو رشى، بحسب لائحة الاتهام ضده. 

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