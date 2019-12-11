قوات الاحتلال تستولي على مركبة في قرية مراح رباح جنوب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مركبة خاصة لمواطن من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، داهمت منزل المواطن أحمد قاسم الشيخ، وفتشته، واستولت على مركبته.
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مركبة خاصة لمواطن من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، داهمت منزل المواطن أحمد قاسم الشيخ، وفتشته، واستولت على مركبته.
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