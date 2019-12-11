قوات الاحتلال تستولي على مركبة في قرية مراح رباح جنوب بيت لحم



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، داهمت منزل المواطن أحمد قاسم الشيخ، وفتشته، واستولت على مركبته.





رام الله - دنيا الوطناستولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مركبة خاصة لمواطن من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم.