عربي

أمريكا تُوقف تدريب العسكريين السعوديين بعد حادثة "الشمراني"

أمريكا تُوقف تدريب العسكريين السعوديين بعد حادثة "الشمراني"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قرّرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تعليق كل عمليات التدريب الجارية حالياً على الأراضي الأمريكية لعسكريين سعوديين، وذلك بعد إقدام ضابط سعودي متدرّب على قتل ثلاثة عسكريين أمريكيين شبّان في قاعدة عسكرية بمدينة بينساكولا في ولاية فلوريدا.

ونقلت صحيفة (القدس العربي)، عن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأمريكية، طالباً عدم نشر اسمه، قوله: إنّ تدريب العسكريين السعوديين، سيُستأنف حالما تنتهي عملية مراجعة الإجراءات الأمنية المتّبعة والتحقّق من سوابق كل العسكريين الأجانب، الذين يتمّ تدريبهم حالياً في الولايات المتحدة.

بدروه، قال مسؤول آخر في البنتاغون: إنّ مراجعة الإجراءات التي أمر بها نائب وزير الدفاع ديفيد نوركويست، ينبغي أن تستغرق ما بين 5 و10 أيام.

وذكرت وكالة (رويترز)، أن السلطات الأمريكية، أوقفت 175 سعودياً، يدرسون الطيران العسكري، بعد حادثة إطلاق النار في القاعدة الجوية البحرية في فلوريدا، الأسبوع الماضي.

وكان الملازم بسلاح الجو السعودي، محمد الشمراني، أقدم على قتل ثلاثة أشخاص قبل أن يُقتل بعد السيطرة عليه.

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