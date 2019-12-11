قوات الاحتلال تستولي على مركبة خاصة لمواطن جنوب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، على مركبة خاصة لمواطن من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن أحمد قاسم الشيخ، وفتشته، ثم استولت على مركبته، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، على مركبة خاصة لمواطن من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن أحمد قاسم الشيخ، وفتشته، ثم استولت على مركبته، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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