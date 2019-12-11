بينهم أسيرة محررة.. قوات الاحتلال تعتقل خمسة مواطنين في رام الله والبيرة

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين، بينهم أسيرة محررة خلال اقتحامها عدة مناطق في مدينتي رام الله والبيرة.



وأفادت مصادر محلية، بأن المعتقلين هم: المحررة بشرى الطويل من البيرة، وليث عاصي الطريفي من مدينة البيرة، وأحمد كايد من بلدة بيتين شرق رام الله، وكامل نخلة من مخيم الجلزون شمال رام الله، وأحمد عبد الله الساحر من بلدة سلواد شرق رام الله.



وأشارت إلى اقتحام منزل المحرر مصعب سعيد خلال اقتحامها بلدة بيرزيت، وقامت باستدعاء المحرر محمود حامد خلال اقتحام منزله في بيتين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



كما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات عنيفة شهدتها بيرزيت والبيرة ومخيم الجلزون وأحياء عين مصباح وأم الشرايط .