ترجيحات بإقرار حل (كنيست) الإسرائيلي اليوم وإجراء انتخابات عامة

كنيست

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رام الله - دنيا الوطن

في ظل استمرار المأزق السياسي، من المتوقع أن تصادق (كنيست) اليوم الأربعاء، بالقراءات الثلاث على مشروع قانون ينص على حلها وإجراء انتخابات عامة في الثاني من آذار/مارس القادم.



وقد بادر إلى تقديم مشروع القانون حزبا (أزرق أبيض) و(الليكود)، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وكرر رئيس حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، بيني غانتس دعوته إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو إلى إعلان أنه لن يطلب حصانة من تقديمه للقضاء.



وأكد غانتس أنه إذا ما قام نتنياهو بذلك فإن الطريق ستكون ممهدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وفي بيان أصدره أشار رئيس (أزرق أبيض)، إلى أن رئيس الوزراء تعهد قبل الانتخابات الأخيرة بعدم الاختباء خلف حصانته البرلمانية.



وشدّد على أنه من حق نتنياهو الكامل الدفاع عن نفسه أمام المحكمة، غير أنه يجب عدم تحويل (كنيست) إلى مدينة لاجئين.



ونوه غانتس بأن أكثر من نصف أصحاب حق الاقتراع انتخبوا (أزرق أبيض)، و(الليكود) وأنه ملقاة على الحزبين الكبيرين مسؤولية إقامة حكومة وحدة جيدة لإسرائيل.



وقد قال القطب في حزب (الليكود)، غدعون ساعر: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يستطيع تأليف الحكومة المقبلة حتى بعد إجراء الجولة الثالثة من الانتخابات.



وأوضح ساعر: أنه ولهذا السبب يتنافس على رئاسة (الليكود)، ورأى أنه إذا تولى قيادة الحزب فإن معسكر اليمين سيزداد قوة مما سيمكنه بسهولة من تشكيل ائتلاف حكومي واسع.



في أعقاب ما نشر عن إجراء انتخابات تمهيدية لرئاسة (الليكود) بعد حوالي أسبوعين، أوضح رئيس مركز الحزب، حاييم كاتس أنه لم يتم بعد الاتفاق على موعد لإجرائها، مضيفاً أن أي قرار بشأن "البرايميريز" يتطلب توافقاً واسعاً.