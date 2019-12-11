شؤون فلسطينية

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء
العملات
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل اليوم الأربعاء، الموافق 11 كانون الأول/ديسمبر 2019 على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.47 شيكل.

الدينار الأردني: 4:90 شيكل.

اليورو الأوروبي: 3.85 شيكل.

الجنيه المصري: 0.22 شيكل.

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