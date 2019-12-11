أسعار العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

العملات

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل اليوم الأربعاء، الموافق 11 كانون الأول/ديسمبر 2019 على النحو التالي:



الدولار الأمريكي: 3.47 شيكل.



الدينار الأردني: 4:90 شيكل.



اليورو الأوروبي: 3.85 شيكل.



الجنيه المصري: 0.22 شيكل.